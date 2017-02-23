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Общество

Командующий ТОФ принял участие в торжествах во Владивостоке

В честь Дня защитника Отечества состоялось возложение цветов к Вечному огню
Фото: пресс-служба ТОФ Фото: пресс-служба ТОФ
Владивосток, четверг, 23 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке у Вечного огня мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота» состоялось торжественное возложение венков и цветов, посвященное Дню защитника Отечества. Как сообщает РИА VladNews cо ссылкой на пресс-службу ТОФ, в мероприятии приняли участие командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, представители командования флота, администрации края и города Владивостока, ветераны Великой Отечественной войны и военной службы, воспитанники детских патриотических клубов, школьники и гости, и жители краевой столицы. 

После исполнения государственного Гимна Российской Федерации военнослужащие Владивостокского гарнизона прошли торжественным маршем. Затем участники мероприятия возложили цветы к стеле «Город воинской славы». На центральной площади Владивостока развернута выставка вооружений и военной техники береговых войск Тихоокеанского флота. Военнослужащие тыла ТОФ угощали всех желающих настоящей флотской кашей и горячим чаем.

Сегодня, в 21 час по местному времени, во Владивостоке будет дан праздничный салют из 30 артиллерийских залпов. Салют будет производиться военнослужащими артиллерийского дивизиона соединения морской пехоты Тихоокеанского флота. При помощи салютных установок в небо Владивостока на высоту до 600 метров будут запущены специальные осветительные боеприпасы. Звуковое сопровождение салюта произведут 122-мм гаубицы Д-30. 

В период с 22 по 26 февраля 2017 года организовано проведение Уроков мужества в подшефных школах города Владивостока. 

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