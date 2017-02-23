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Владивосток входит в ТОП-10 по стоимости недвижимости

Лидирует Москва и Санкт-Петербург, Владивосток на 6-м месте
Фото: VladNews Фото: VladNews
Владивосток, четверг, 23 февраля , РИА Vladnews.

Мониторинг цен на продажу квартир в январе 2017 года провели специалисты сайта Домофонд.Ру, сообщает РИА VladNews. Оказалось, что города с наиболее высокими ценами на недвижимость находятся в центре России и на ее окраинах. 

Так, максимальные показатели стоимости квадратного метра жилой площади в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и городах Дальнего Востока. Квадратный метр столичной недвижимости - 204,6 тысяч рублей. Это в 2 раза выше остальных городов, что вошли в ТОП-10 по стране. Подмосковные Химки занимают почетную вторую строку рейтинга с показателем - 112,3 тысячи рублей за кв. метр. Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург, где за кв. метр жилья просят 110,1 тысяч рублей. Примечательно, что недвижимость в Москве и Химках незначительно, но снизилась в цене, тогда как в Санкт-Петербурге отмечается небольшой рост. Мытищи съехали с 3 места на 4-е по стоимости жилой недвижимости. А вот город на острове Сахалин продемонстрировал рост цен на квартиры и другую недвижимость в размере 3,7%.

Владивосток занимает 6-ю позицию в рейтинге городов России с высокими ценами на жилую недвижимость. Далее идут Сочи, Королев, Балашиха и Севастополь.

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