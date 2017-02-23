В Уссурийске загорелся частный дом

Общая площадь возгорания составила более 100 кв метров

Владивосток, четверг, 23 февраля , РИА Vladnews.

В городе Уссурийск огнеборцы потушили частный дом на Сапёрном проезде, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пожарно-спасательную службу Уссурийска. 22 февраля днем о пожаре по телефону заявил местный житель. Он сообщил в 12.58, что частный дом горит, а в 13.08 на место прибыли первые пожарные бригады и приступили к тушению пожара. Пламя полыхало в мансарде на втором этаже. Было принято решение применить 3 звена газодымозащитной службы, поскольку наблюдалось сильное задымление.

В 13.22 очаг был локализован, в 16.46 полностью погашен. Общая площадь возгорания составила более 100 квадратных метров. В мероприятиях по ликвидации пожара приняли участие 21 человек личного состава и 5 единиц техники. Пострадавших нет, причины возникновения возгорания - устанавливаются.