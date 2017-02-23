Это не первое нападение на сотрудников федеральнрых СМИ в Приморье

Владивосток, четверг, 23 февраля , РИА Vladnews.

В центре Владивостока совершено нападение на оператора Государственной телерадиокомпании, сообщает РИА VladNews. Вечером 22 февраля оператор ВГТРК "Владивосток" Максим Коленник вышел из телестудии и направился домой.

В районе дома 12 по Партизанскому проспекту к нему подбежал неизвестный, окликнул его по имени и попытался нанести удар в грудь ножом для резки бумаги. Каленнику повезло, что нападавший подскользнулся и упал. Удар пришелся в нагрудный карман, где лежало служебное удостоверение сотрудника федерального СМИ. Нож сломался, ушел по касательной, повредив лишь нагрудный карман фирменной куртки телекомпании.

Со слов пострадавшего, нападение может быть связано с профессиональной деятельностью главного оператора ГТРК "Владивосток". Стоит вспомнить еще одно нападение на сотрудника федерального СМИ в Приморье: шеф-редактор агентства Регнум Алексей Иванонов находится в больнице Дальнегорска.

Оператор ГТРК Максим Каленник оформил заявление о нападении в полиции. На месте работала оперативная группа, ведутся поиски преступника.