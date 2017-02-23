Судебные приставы наложили арест на имущество должника

Владивосток, четверг, 23 февраля , РИА Vladnews.

Банк обратился в службу судебных приставов Приморского края по поводу задолженности гражданина А., жителя приморского города Находки. Как сообщает РИА VladNewscо ссылкой на официальный сайт ведомства, долг кредиторы оценили в размере 170 тысяч рублей. Решение суда о выплате задолженности должник оставил без внимания, требования представителей закона - проигнорировал. Свой отказ объяснил тем, что у него "есть принципы", по которым он не желает выплачивать сумму долга полностью.

Судебный пристав и представитель кредитной организации предприняли рейд к должнику, проживающему в коттедже. Гражданин А. не впустил представителей на свою территорию. Однако, возле ворот легкомысленно оставил две припаркованные машины: Тойоту Камри и Лексус 470. На этот автопарк и был наложен арест. Автомобили опечатаны и оставлены на ответственное хранение жене должника.