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Житель Находки "пойдя на принцип", лишился Тойоты Камри и Лексуса

Судебные приставы наложили арест на имущество должника
Фото: Пресс-служба УФССП РФ по Приморскому краю Фото: Пресс-служба УФССП РФ по Приморскому краю
Владивосток, четверг, 23 февраля , РИА Vladnews.

Банк обратился в службу судебных приставов Приморского края по поводу задолженности гражданина А., жителя приморского города Находки. Как сообщает РИА VladNewscо ссылкой на официальный сайт ведомства, долг кредиторы оценили в размере 170 тысяч рублей. Решение суда о выплате задолженности должник оставил без внимания, требования представителей закона - проигнорировал. Свой отказ объяснил тем, что у него "есть принципы", по которым он не желает выплачивать сумму долга полностью.

Судебный пристав и представитель кредитной организации предприняли рейд к должнику, проживающему в коттедже. Гражданин А. не впустил представителей на свою территорию. Однако, возле ворот легкомысленно оставил две припаркованные машины: Тойоту Камри и Лексус 470. На этот автопарк и был наложен арест. Автомобили опечатаны и оставлены на ответственное хранение жене должника.

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