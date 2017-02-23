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Очередное падение доллара во Владивостоке

Курс валют на 23 февраля
Фото: VladNews Фото: VladNews
Владивосток, четверг, 23 февраля , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установить следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 57.47 рубля, евро- 60.45 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. 

Аналитик eToro Михаил Мащенко сообщил, что сейчас заявлять об очередном катастрофическом падении валюты преждевременно. Однако ситуация на рынке денег, по его мнению, изменится уже в начале марта.По прогнозам финансистов, доллар на следующей неделе останется в стоимости 58-59 рубля, евро - 61,50 -62,50 рубля.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Оперкассе на Фокина,18 за 58.39 рубля, а продать валюту выгодно в Сбербанке за 56.74 рубля.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Оперкассе на Фокина,18 за 62.59 рубля, а продать валюту выгодно в Сбербанке за 59.79 рубля за один евро.

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