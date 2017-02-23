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Культура

Скоропостижно скончался русский актер, сыгравший Сталина

Алексей Петренко сыграл за свою жизнь более 80 ролей
Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Владивосток, четверг, 23 февраля , РИА Vladnews.

Союз кинематографистов России сообщил о скоропостижной кончине выдающегося русского актера Алексея Петренко. Алексей Васильевич ушел из жизни на 79-м году. О причинах смерти не указывается, сообщает РИА VladNews.

22 февраля не стало создателя неповторимых кинематографических образов в советском кино, Петренко сыграл более 80 ролей. Зрители помнят его летчика Строганова в драме "Двадцать дней без войны". Журналист Пол Дик покорил сердца в многосерийном фильме "ТАСС уполномочен заявить".

Особенно колоритным получился образ Иосифа Виссарионовича Сталина, созданный Петренко в «Пирах Валтасара». 

Роль Григория Распутина в фильме Элема Климова «Агония» (1974 год) стала одной из значимых в отечественном кино. Фильм вышел на экраны СССР только в 1985 году. 

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