Скоропостижно скончался русский актер, сыгравший Сталина

Алексей Петренко сыграл за свою жизнь более 80 ролей

Владивосток, четверг, 23 февраля , РИА Vladnews.

Союз кинематографистов России сообщил о скоропостижной кончине выдающегося русского актера Алексея Петренко. Алексей Васильевич ушел из жизни на 79-м году. О причинах смерти не указывается, сообщает РИА VladNews.

22 февраля не стало создателя неповторимых кинематографических образов в советском кино, Петренко сыграл более 80 ролей. Зрители помнят его летчика Строганова в драме "Двадцать дней без войны". Журналист Пол Дик покорил сердца в многосерийном фильме "ТАСС уполномочен заявить".

Особенно колоритным получился образ Иосифа Виссарионовича Сталина, созданный Петренко в «Пирах Валтасара».

Роль Григория Распутина в фильме Элема Климова «Агония» (1974 год) стала одной из значимых в отечественном кино. Фильм вышел на экраны СССР только в 1985 году.