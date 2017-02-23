В NASA считают, что найти вторую Землю - это вопрос времени

У звезды TRAPPIST-1 в созвездии Водолея оказалось три планеты с водой и густой атмосферой

Владивосток, четверг, 23 февраля , РИА Vladnews.

Национальное аэрокосмическое агентства США 22 февраля созвало срочную пресс-конференцию, где ученые заявили об уникальной за всю историю человечества находке, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на сайт NASA. Астрономы нашли серию планет в созвездии Водолея, потенциально пригодных для жизни человека, причем на трех из них вода находится в жидкой фазе и довольно плотная атмосфера. Планеты вращаются вокруг одиночной звезды, размерами несколько меньше нашего Солнца. Системе, открытой в мае прошлого года, американские ученые дали имя TRAPPIST-1. Примечателен факт, как далеко смогли заглянуть в NASA. Пригодные для жизни планеты от Земли отделяют 40 световых лет - то есть 235 триллионов миль. А всего планет в этой системе - семь.

Как отмечают российские эксперты, уникальность находки американских коллег в том, что обнаружена крупнейшая серия планет, пригодных для жизни. До нынешнего времени ученые открывали подобные планеты размером с Землю. Однако, нет речи о том, что там есть формы жизни.

Как заявил Томас Цурбюхен, замглавы директората научных миссий NASA, «найти вторую Землю теперь — вопрос времени, а не того, возможно ли это в принципе».

Бельгийские астрономы считают, что до открытия TRAPPIST-1 было известно четыре реальных жизнеподобных планеты: Земля, Марс, Венера и Меркурий. Теперь их число увеличилось на семь.