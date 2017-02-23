Курсанты МЧС стали выпускниками выездной Школы волонтеров МРЦ

Тридцать юношей и девушек получили сертификаты

Владивосток, четверг, 23 февраля , РИА Vladnews.

Ряды добровольцев приморской столицы пополнились курсантами Дальневосточной пожарно-спасательной академии – филиала Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. 30 юношей и девушек стали выпускниками выездной Школы волонтеров Молодежного ресурсного центра Владивостока. 20 февраля ребята получили сертификаты о прохождении обучения.

Занятия проходили в течение февраля на базе Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС России. За время учебы юноши и девушки узнали об истории, целях и задачах волонтерского движения, учились самостоятельно разрабатывать социальные проекты, которые можно было бы реализовать в краевой столице в этом году. Среди соцпроектов курсантов – проведение творческих мероприятий или акций по сбору книг для детского дома, организация в школах профилактического занятия об оказании первой помощи, в преддверии празднования Дня Победы ребята предлагали навестить ветеранов Великой Отечественной войны и многое другое.

Всем курсантам специалисты МКУ «Молодежный ресурсный центр» вручили сертификаты о прохождении обучения и помогли подготовить документы на получение волонтерской книжки.

«Наши ребята не только хотят учиться, но и желают активно участвовать в общественной жизни Владивостока. Мы это стремление поддерживаем. Курсанты МЧС по собственной инициативе уже проводят праздники в «Центре содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей № 2 г. Владивостока», и планируют на текущей неделе в рамках акции «Безопасный лед» организовать для рыбаков в бухте Новик профилактические разъяснительные беседы по мерам безопасности нахождения на льду. В планах – создание волонтерского корпуса на базе нашей академии», – отметил инспектор группы заочного и дистанционного обучения Дальневосточной пожарно-спасательной академии – филиала Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России Алексей Куликов.

23 февраля на базе молодежного клуба «Антресоль» (Океанский проспект, 99-76) начнется уже шестая по счету Школа волонтеров при МРЦ. Учиться в ней будут 53 молодых жителя приморской столицы. Все они заранее отправляли заявки на бесплатное обучение. получат теоретические и практические знания о добровольческом движении от специалистов центра и приглашенных экспертов, принимавших участие в проведении саммита АТЭС-2012 и Олимпиады Сочи-2014.

«Делая добрые и полезные дела, юноши и девушки развивают в себе такие моральные качества, как сопереживание, становятся коммуникабельными и более ответственными за свои слова и поступки», – рассказал директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков.

По итогам занятий ученики шестой школы волонтеров МРЦ также получат сертификаты и возможность работы на городских и региональных мероприятиях.

Расписание занятий:

I группа занимается 23, 24 и 25 февраля с 11:00 до 12:30,

II группа занимается 23, 24 и 25 февраля с 12:30 до 14:00.