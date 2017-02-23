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Политика и экономика

Госдума приняла в третьем чтении закон о въезде в Свободный порт Владивосток

Иностранные граждане могут пребывать в РФ по электронной визе до 8 суток
Фото: VladNews Фото: VladNews
Владивосток, четверг, 23 февраля , РИА Vladnews.

Закон, облегчающий иностранцам въезд в Россию через порт Владивостока прошел три чтения в Верхней палате парламента страны, сообщает РИА VladNews. Закон поддержало подавляющее большинство парламентариев: за новый для России порядок въезда для иностранцев выступили 386 депутатов. Далее законопроект поступает на рассмотрение в Совет Федерации.

Вступит в силу закон после подписания президентом России. Напомним, статус Свободного порта Владивосток получил по инициативе Владимира Путина. Законом предусматривается упрощенная процедура въезда на территорию Дальнего Востока. 

«Вводится новый механизм – электронная виза. Это уникальный для России опыт. Упрощенный визовый режим будет стимулировать развитие бизнеса. Инвесторам, да и простым туристам, станет существенно проще приезжать на Дальний Восток. Мы надеемся, что к началу третьего Восточного экономического форума, который пройдет 6-7 сентября, по новой процедуре смогут заработать два пункта пропуска во Владивостоке», - отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Согласно упрощенному порядку, иностранный гражданин, желающий посетить любой из пяти дальневосточных регионов, где действует режим Свободного порта Владивосток, должен будет заполнить анкету на сайте МИДа и в течение четырёх дней получить ответ. Далее он может выбрать в течение 30 дней восьмидневный отрезок, в рамках которого посетит территорию Дальнего Востока РФ.

Примечательно, что виза будет выдаваться без взимания консульского сбора, т. е. бесплатно.

Разработкой сайта, с помощью которого можно будет оформить электронную визу, займется МИД России. Минкомсвязь России должно разработать алгоритм, как информация с сайта будет оперативно передаваться на пункты пропуска, и доработать соответствующие каналы связи Государственной системы миграционного и регистрационного учёта (ГС Мир). Минтранс и погранслужба ФСБ России должны оборудовать пункты пропуска необходимым техническим оборудованием.

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