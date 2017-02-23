Торжественное собрание, посвящённое Дню защитника Отечества, состоялось во Владивостоке

Константин Лобода вручил военнослужащим благодарственные письма и подарки

Владивосток, четверг, 23 февраля , РИА Vladnews.

В Доме офицеров флота приморской столицы состоялось торжественное собрание, посвящённое предстоящему Дню защитника Отечества. Как сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу городской администрации, собравшихся военнослужащих и ветеранов, воспитанников военно-патриотических клубов и представителей общественности поздравил исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Лобода.

«Сегодня мы говорим слова благодарности нашим ветеранам, а также поздравляем защитников Отечества, стоящих сегодня на страже рубежей страны. Спасибо вам за вашу силу и мужество, за то, что посвятили себя служению Родине, – обратился к присутствующим Константин Лобода. – Служение Родине, закону, долгу – это почетная миссия. Осуществить ее по силам только настоящим мужчинам, патриотам, профессионалам военного дела, которые обладают мужеством, высокими моральными и нравственными качествами. Уверен, что все присутствующие в этом зале являются надежной опорой для своих близких, друзей и коллег. От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов на службе и в работе, счастья и благополучия!»

За добросовестное исполнение воинского долга, успехи в боевой подготовке, высокий профессионализм и дисциплинированность Константин Лобода вручил военнослужащим благодарственные письма и подарочные книги о Владивостоке.

Как отметил командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц, сегодня, как и прежде, военнослужащие нашей страны вносят огромный вклад в безопасность в разных районах планеты – участвуют в миротворческих операциях и международных учениях, несут боевое дежурство на дальних рубежах, достойно защищают интересы России.

Завершилось торжественное собрание праздничной программой.