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Политика и экономика

Минимальный размер оплаты труда установят для каждого региона России отдельно

Средний прожиточный минимум равен 11,2 тысячи рублей
Фото: из открытых источников Фото: из открытых источников
Владивосток, четверг, 23 февраля , РИА Vladnews.

Представители Минтруда России полагают, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен быть установлен не для всей страны в целом. Нужно установить собственный МРОТ каждому российскому региону. Тогда проблема повышения зарплаты до прожиточного минимума будет решена, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


«Будет целесообразно рассмотреть вопрос, что МРОТ должен фиксироваться на уровне региона. Мы считаем, что МРОТ должен быть равен региональному промежуточному минимуму. Нигде не сказано, что он должен быть единым по России», - заявил министр Максим Топилин в ходе заседания межфракционной рабочей группы в Госдуме по подготовке предложений по повышению МРОТ.

Топилин также добавил, что сейчас необходимо будет проконсультироваться с юристами. «Нужно выяснить, может ли быть несколько МРОТ, фактически 85 МРОТ на территории РФ».

При этом глава Минтруда разъяснил, что доплаты к пенсиям, социальные выплаты, пособия привязаны к региональному прожиточному минимуму.

Заметим, средний прожиточный минимум в России равен 11,2 тысячи рублей, тогда как МРОТ установлен на уровне 7,8 тыс. рублей.

Также был затронут вопрос введения почасовой оплаты труда. Господин Топилин заметил, что ведомство не поддерживает этого.

«Мы думаем, что это опасная затея, с учетом довольно гибких взаимоотношений между работником и работодателем», - отметил Топилин.

Напомним, рассматриваются три варианта повышения МРОТ. Это доведение федеральной минимальной зарплаты до федерального прожиточного минимума. Далее- доведение минимальной зарплаты в регионе до регионального прожиточного минимума. И третий сценарий – введение почасовой оплаты труда.

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