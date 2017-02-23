Дневник парня: Не набрасывайтесь на праздничный стол! 17:59, 22 февраля Дневник парня: Не набрасывайтесь на праздничный стол! (Эксклюзив)
Приближающие праздники порадуют владивостокцев теплой погодой 17:12, 22 февраля Приближающие праздники порадуют владивостокцев теплой погодой
​Сергей Руденок: Вся жизнь на планете Земля – трэш! 17:04, 22 февраля ​Сергей Руденок: Вся жизнь на планете Земля – трэш! (Эксклюзив)
Новостная лента
Февраль, 23 четверг
05:42
​Владивостокская резолюция против «ЭРА-ГЛОНАСС» отправлена президенту России Фото
05:42
Политтехнолога губернатора Приморья навестили в СИЗО Эксклюзив
05:42
​Сергей Руденок: Вся жизнь на планете Земля – трэш! Эксклюзив
05:32
В скором времени секс кардинально изменится, - ученые
04:02
Отмена госпрограммы поддержки ипотек изменит многое
03:27
Во Владивостоке состоялось первое заседание антитеррористической комиссии в 2017 году
02:02
Жителям Владивостока напоминают о мерах безопасности
01:24
Школьники Владивостока примут участие в соревнованиях по настольному теннису
00:02
Девочка-подросток отравилась наркотиками, съев шаурму, в Подмосковье
Февраль, 22 среда
23:13
За парковку на газоне грозит штраф до трех тысяч рублей
22:22
Новые правила ОСАГО начнут действовать с 1 мая
21:01
Временная теплотрасса на улице Станюковича во Владивостоке смонтирована на 70 процентов
20:13
Осознание своей смертности заставляет сильнее любить жизнь, - ученые
19:23
Мужчины предпочитают не заниматься сексом со своими женами, - ученые
18:44
Зависимость от смартфона доводит молодежь до стресса и паники
18:21
Самые актуальные события на VladNews за 22 февраля
17:59
Дневник парня: Не набрасывайтесь на праздничный стол! Эксклюзив
17:53
На Дальнем Востоке резко увеличилась раскрываемость валютных преступлений
17:44
"Липовые" ниндзяго задержаны во Владивостоке Фото
17:36
Новые улицы появились в пригороде Владивостока Видео
17:26
Во Владивостоке прошло совещание по вопросам угольной пыли и экологии в Находке
17:24
Владивостокский аэропорт окончательно продан
17:12
Приближающие праздники порадуют владивостокцев теплой погодой
16:50
Владивосток стал участником Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» Фото
16:36
Инспектор госавтонадзора в Приморье пойман за получением взяток
16:18
День сдачи ЕГЭ родителями прошел во Владивостоке Видео
16:11
В День защитника Отечества владивостокский силач отбуксирует военную технику в центре города Эксклюзив
16:03
Пригородные электрички изменят свое расписание на праздничные выходные
16:00
«Волшебный пендель»: третья неделя проекта Фото и Видео
15:47
Новосибирскую фирму признали виновной в экономическом преступлении в Приморье Фото
15:36
Владивостокцы вновь вышли на митинг против точечной застройки Фото
15:23
В Приморье автомобиль улетел в кювет
15:12
В Приморье задержана контрабанда леса
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4088 (27) от 23 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Какая она – сильная половина края
«Еруслан» нашел свое пристанище в Славянке
Спорткомплекс ждет инвесторов
Мониторинг не выявил опасности для соседних зданий
В школе садоводов не ставят оценки. Но расставляют акценты
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Красота и Здоровье

В скором времени секс кардинально изменится, - ученые

Ноу-хау заденет еще и мужскую контрацепцию
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, четверг, 23 февраля , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, что в скором времени секс подвергнется кардинальным изменениям, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Медицинский Форум. Как оказалось, представления о сексе и его роли в современном обществе окажутся полностью перевернутыми по сравнению с современными нормами, утверждают исследователи.

Как рассказали сами исследователи, из всех базовых потребностей и действий человека, секс за всю историю его цивилизации менялся меньше всего. Но уже в обозримом будущем это коренным образом изменится – главным образом, вследствие развития технологий.

По словам специалистов, людей ожидает наступление настоящей эпохи виртуального секса. Подобная практика войдет в быт вместе с устройствами виртуальной реальности. Таковыми, к примеру, могут оказаться очки виртуальной реальности, или гаджеты, распознающие жесты.

Как оказалось, наука уже знает о мозге достаточно, чтобы создать импланты, которые смогут стимулировать те центры, которые отвечают за сексуальное наслаждение, минуя непосредственный процесс занятия сексом.

Однако изощренные «виртуальные» технологии окажутся не единственной новацией, из-за которой секс полностью изменится. В числе подобных ноу-хау будет и развитие области мужской контрацепции.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Мужчины предпочитают не заниматься сексом со своими женами, - ученые
19:23, 22 февраля 2017 Мужчины предпочитают не заниматься сексом со своими женами, - ученые

Представители сильного пола ждут большего от своих половинок

Зависимость от смартфона доводит молодежь до стресса и паники
18:44, 22 февраля 2017 Зависимость от смартфона доводит молодежь до стресса и паники

Это похоже на чувство родителей к детям

Дневник парня: Не набрасывайтесь на праздничный стол!
17:59, 22 февраля 2017 Дневник парня: Не набрасывайтесь на праздничный стол!

24-летний житель Владивостока Евгений делится собственным опытом

Появилась краска для волос, цвет которой меняется при изменении температур
14:16, 22 февраля 2017 Появилась краска для волос, цвет которой меняется при изменении температур

​К началу Недели моды в Лондоне представлена инновационная линия

Опасная болезнь преследует мужское население России, - ученые
14:19, 21 февраля 2017 Опасная болезнь преследует мужское население России, - ученые

Специалисты выяснили, чего следует опасаться сильному полу страны

Здорового питания не существует, - ученые
12:42, 21 февраля 2017 Здорового питания не существует, - ученые

Каждый организм индивидуально реагирует на продукты

Что нужно знать о гриппе
09:44, 21 февраля 2017 Что нужно знать о гриппе

И что делать, если Вы все же заболели