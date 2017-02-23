В скором времени секс кардинально изменится, - ученые

Ноу-хау заденет еще и мужскую контрацепцию

Владивосток, четверг, 23 февраля , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, что в скором времени секс подвергнется кардинальным изменениям, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Медицинский Форум. Как оказалось, представления о сексе и его роли в современном обществе окажутся полностью перевернутыми по сравнению с современными нормами, утверждают исследователи.

Как рассказали сами исследователи, из всех базовых потребностей и действий человека, секс за всю историю его цивилизации менялся меньше всего. Но уже в обозримом будущем это коренным образом изменится – главным образом, вследствие развития технологий.

По словам специалистов, людей ожидает наступление настоящей эпохи виртуального секса. Подобная практика войдет в быт вместе с устройствами виртуальной реальности. Таковыми, к примеру, могут оказаться очки виртуальной реальности, или гаджеты, распознающие жесты.

Как оказалось, наука уже знает о мозге достаточно, чтобы создать импланты, которые смогут стимулировать те центры, которые отвечают за сексуальное наслаждение, минуя непосредственный процесс занятия сексом.

Однако изощренные «виртуальные» технологии окажутся не единственной новацией, из-за которой секс полностью изменится. В числе подобных ноу-хау будет и развитие области мужской контрацепции.