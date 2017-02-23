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Политика и экономика

Отмена госпрограммы поддержки ипотек изменит многое

Комментарий эксперта
Фото: Бета Финанс Фото: Бета Финанс
Владивосток, четверг, 23 февраля , РИА Vladnews.

Отмена государственной программы поддержки ипотечного кредитования повлечет за собой заметные изменения в соответствующем бизнесе - уверены эксперты, по словам которых, уже в ближайшей перспективе большая часть отечественных кредитных учреждений снизит ставки по ипотеке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

"Сбербанк", например, уже распространил новость о предстоящем снижении ставки - с 20 февраля ипотечная ставка "Сбербанка" будет снижена на один процент, то есть, составит 10.9% в год.

"Все игроки рынка понимают, что ситуацию, спровоцированную отменой господдержки, необходимо в экстренном порядке выравнивать. "Сбербанк" в этих условиях выполняет свою традиционную роль, то есть собственным примером задает масштабный тренд. Можно говорить практически со стопроцентной вероятностью, что остальные банки Российской Федерации последуют примеру "Сбербанка"", - цитирует федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня" Лазаря Бадалова, доцента кафедры банковского дела РЭУ имени Плеханова.

Снижение в один процентный пункт - лишь начало, говорят эксперты.

Которые добавляют, что дальнейшее понижение ипотечных ставок будет коррелировать с показателем ключевой ставки, задаваемым Банком России.

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