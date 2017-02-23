Во Владивостоке состоялось первое заседание антитеррористической комиссии в 2017 году

Комиссия приняла к сведению информацию докладчиков и дала рекомендации продолжить работу в данном направлении

Владивосток, четверг, 23 февраля , РИА Vladnews.

21 февраля, во Владивостоке состоялось первое в 2017 году заседание антитеррористической комиссии. Совещание провел заместитель председателя комиссии, исполняющий обязанности главы города Константин Лобода.

Руководители органов администрации Владивостока, представители УФСБ, УМВД по Приморскому краю и других ведомств обсудили вопросы реализации антитеррористических мер безопасности на объектах энергетики, расположенных на территории краевой столицы.

Согласно докладам приглашенных представителей предприятий, работа по обеспечению комплексной безопасности ведётся в постоянном режиме. Докладчики рассказали о технической оснащенности объектов и о конкретных мероприятиях, способствующих противодействию террористической угрозе и усилению безопасности.

«На объектах МУПВ «ВПЭС» регулярно проводятся антитеррористические проверки. Установлены охранные системы, позволяющие выявить факты несанкционированного проникновения на территорию. Ответственные лица осуществляют ежедневный обход и проверка помещений на предмет обнаружения посторонних предметов», - доложил начальник отдела экономической безопасности МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» Сергей Хохлов.

Комиссия приняла к сведению информацию докладчиков и дала рекомендации продолжить работу в данном направлении.

Вторым вопросом заседания стало обсуждение безопасности и антитеррористической защищенности на объектах транспорта и транспортной инфраструктуры города, в частности на автовокзале города Владивостока.

Как рассказал юрисконсульт ООО «Приморские автолинии» Леонид Леонов, работа по обеспечению комплексной безопасности ведётся в постоянном режиме. Докладчик рассказали о постоянном инструктаже с работниками предприятия по мерам предупреждения и пресечения угроз совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объектов транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе террористического характера, а также о проверках потенциальных мест возможной закладки самодельных взрывных устройств.

Кроме того, на заседании комиссии органы внутренних дел отчитались о профилактике и предотвращении терроризма и экстремизма во Владивостоке в 2016 году.

«Вокзальные комплексы с массовым пребыванием людей оснащены пунктами досмотра пассажиров и багажа. Основной функцией сотрудников по досмотру является своевременное предупреждение и пресечение попыток проникновения на территорию вокзалов лиц с предметами и веществами, которые могут быть использованы для нанесения ущерба здоровью и безопасности пассажиров. Имеющееся у нас досмотровое оборудование позволяет обнаруживать оружие, боеприпасы, взрывчатые, легковоспламеняющиеся, радиоактивные и другие опасные вещества и предметы», - рассказал временно исполняющий обязанности заместителя начальника полиции по охране общественного порядка Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте Александр Воропаев.

Как отметили члены антитеррористической комиссии, во Владивостоке необходимо соблюдать все меры по созданию безопасных условий для жизни и здоровья горожан и персонала потенциально опасных предприятий, а также предприятий жизнеобеспечения. Должна вестись постоянная работа по сохранности материальных ценностей от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.