Жителям Владивостока напоминают о мерах безопасности

Телефоны доверия

Владивосток, четверг, 23 февраля , РИА Vladnews.

Администрация Владивостока обращается ко всем жителям и гостям города быть предельно бдительными и осторожными в период праздников, сообщает РИА VladNews. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует обращаться за помощью к специалистам.

Телефоны, по которым можно звонить в случае возникновения ЧС:

1. Единая служба спасения: 112;

2. Пожарная охрана: 01, с мобильного телефона 010;

3. Дежурная часть ОМВД: 02, с мобильного телефона 020;

4. Скорая медицинская помощь: 03, с мобильного телефона 030;

5. Единая дежурная диспетчерская служба: 22-22-333.

6. Управление ГО и ЧС г. Владивостока: 240-28-22;

7. Оперативный дежурный Владивостокской городской службы спасения: 221-28-88, 235-09-11;

8. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Приморскому краю: 239-99-99.

9. Оперативный дежурный УВД по Приморскому краю: 221-44-00.

Методические рекомендации по порядку действий в случае возникновения ЧС прилагаются.