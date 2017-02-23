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Школьники Владивостока примут участие в соревнованиях по настольному теннису

Начало в 10.00 часов утра 26 февраля
Фото: bogorodskoe.mos.ru Фото: bogorodskoe.mos.ru
Владивосток, четверг, 23 февраля , РИА Vladnews.

В воскресенье, 26 февраля, во Владивостоке пройдет первенство города по настольному теннису среди школьников муниципальных общеобразовательных учреждений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Участие в соревнованиях примут девушки и юноши 2002 года рождения.

Организует первенство городская федерация настольного тенниса при поддержке администрации Владивостока. Спортсмены, занявшие первые места, будут награждены медалями и дипломами, призеры - медалями и грамотами.

Место проведения соревнований - школа №83 (ул. Анны Щетининой, 34). Начало в 10.00 часов.

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