Девочка-подросток отравилась наркотиками, съев шаурму, в Подмосковье

По факту проводится проверка

Владивосток, четверг, 23 февраля , РИА Vladnews.

В токсикологическое отделение одной из столичных больниц была госпитализирована 17-летняя жительница Подмосковья. Поводом для госпитализации подростка стало отправление амфетаминами, которое у нее диагностировали врачи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РЕН ТВ.

Сообщается, что накануне госпитализации 17-летняя школьница купила шаурму вместе со своим братом в одной из продуктовых палаток, расположенных в подмосковных Химках.

Недомогание девочка почувствовала именно после съедения шаурмы. Мама потерпевшей дала дочери лекарства, но они не оказали должного воздействия. Позже выяснилось, что школьница отравилась амфетаминами.

Сама девочка утверждает, что никаких запрещенных веществ она намеренно не употребляла. По факту отравления ребенка наркотиками полиция уже начала проводить проверку.