Один авиарейс из Владивостока отменен

В аэропорту Владивостока сегодня, 23 февраля, отменили один авиарейс, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на оперативное табло аэропорта.
Так, рейс компании Аврора HZ-509 Владивосток — Дальнереченск, Время по расписанию: 09:40, отменен.
В аэропорту Владивостока сегодня, 23 февраля, отменили один авиарейс, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на оперативное табло аэропорта.
Так, рейс компании Аврора HZ-509 Владивосток — Дальнереченск, Время по расписанию: 09:40, отменен.
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