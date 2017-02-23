Один авиарейс из Владивостока отменен

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Владивосток, четверг, 23 февраля , РИА Vladnews.

В аэропорту Владивостока сегодня, 23 февраля, отменили один авиарейс, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на оперативное табло аэропорта.

Так, рейс компании Аврора HZ-509 Владивосток — Дальнереченск, Время по расписанию: 09:40, отменен.