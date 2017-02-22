Приближающие праздники порадуют владивостокцев теплой погодой 17:12, 22 февраля Приближающие праздники порадуют владивостокцев теплой погодой
​Сергей Руденок: Вся жизнь на планете Земля – трэш! 17:04, 22 февраля ​Сергей Руденок: Вся жизнь на планете Земля – трэш! (Эксклюзив)
Политтехнолога губернатора Приморья навестили в СИЗО 16:24, 22 февраля Политтехнолога губернатора Приморья навестили в СИЗО (Эксклюзив)
Новостная лента
Февраль, 22 среда
17:34
​Владивостокская резолюция против «ЭРА-ГЛОНАСС» отправлена президенту России Фото
17:34
Политтехнолога губернатора Приморья навестили в СИЗО Эксклюзив
17:34
​Сергей Руденок: Вся жизнь на планете Земля – трэш! Эксклюзив
17:26
Во Владивостоке прошло совещание по вопросам угольной пыли и экологии в Находке
17:24
Владивостокский аэропорт окончательно продан
17:12
Приближающие праздники порадуют владивостокцев теплой погодой
16:50
Владивосток стал участником Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» Фото
16:36
Инспектор госавтонадзора в Приморье пойман за получением взяток
16:18
День сдачи ЕГЭ родителями прошел во Владивостоке Видео
16:11
В День защитника Отечества владивостокский силач отбуксирует военную технику в центре города Эксклюзив
16:03
Пригородные электрички изменят свое расписание на праздничные выходные
16:00
«Волшебный пендель»: третья неделя проекта Фото и Видео
15:47
Новосибирскую фирму признали виновной в экономическом преступлении в Приморье Фото
15:36
Владивостокцы вновь вышли на митинг против точечной застройки Фото
15:23
В Приморье автомобиль улетел в кювет
15:12
В Приморье задержана контрабанда леса
15:08
Владивостокцы оценивают ущерб от разлитой водки во Владивостоке
15:01
Серьезное ДТП превратило легковушку в груду металла
14:56
Суд по делу экс-главы "Радиоприбора" откладывается
14:55
Во Владивостоке состоится самый массовый забег по морю Фото
14:50
Злоумышленники похитили запчасти со спецтехники в Приморье
14:46
Что ждет рубль в марте?
14:36
Лица, причастные к убийству 17-летнего подростка, задержаны
14:33
Снег во Владивостоке прекратится к вечеру
14:27
Радиоактивный лом прибыл во Владивосток
14:16
Появилась краска для волос, цвет которой меняется при изменении температур Видео
14:07
​Пешеход серьезно пострадал в ДТП во Владивостоке Эксклюзив
14:00
В Приморье зафиксировано 12 пожаров
13:49
Груженная фура сошла с трассы в Приморье Видео
13:48
Спасатели ТОФ успешно провели операцию по спасению судна Yeruslan Фото
13:42
Во Владивостоке осуждена молодая пара, организовавшая наркопритон
13:38
Из горящей квартиры в Приморье спасен человек
13:35
Прокуратура Приморья добралась до администрации края
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4087 (26) от 22 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Со своим гектаром на чужой огород
Кто захватил у моджахедов «Стингеры»
Есть блин-компот – будет сытным год
На 1-й Морской не парковаться!
Броня крепка, и мотоциклы наши быстры
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Политика и экономика

Владивостокский аэропорт окончательно продан

Междунарожный консорциум инвесторов получил контроль над аэропортом
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

Международный консорциум инвесторов объявил о закрытии сделки по приобретению Международного аэропорта Владивосток у Международного аэропорта Шереметьево, сообщили РИА VladNews в пресс-службе компании «Базовый Элемент». В состав консорциума новых владельцев аэропорта «Кневичи» входят «Базовый Элемент», Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и аэропортовый оператор Changi Airports International (CAI).

Консорциум получил контроль над аэропортом за счет вхождения в капитал АО «Терминал Владивосток» и АО «Международный аэропорт Владивосток», которые являются собственником имущества и оператором аэропорта соответственно. Консорциум приступил к управлению аэропортом.

«Базовый элемент», РФПИ и CAI принимают равное участие в консорциуме. Консорциум намерен развивать аэропорт в качестве ведущего авиационного хаба для внутреннего и международного авиационного сообщения за счет расширения маршрутной сети и улучшения обслуживания пассажиров.

Активное развитие и ожидающийся экономический рост на Дальнем Востоке России повышают интерес к региону. Пассажиропоток аэропорта вырос в 2016 году на 9%. Ожидается, что этот показатель достигнет двух миллионов пассажиров в 2017 году. Консорциум намерен максимально реализовать потенциал аэропорта Владивостока и довести в среднесрочной перспективе его пассажиропоток до 5 миллионов пассажиров в год.

В настоящее время маршрутная сеть Международного аэропорта Владивосток насчитывает более 40 направлений. Ведется работа по увеличению количества регулярных рейсов по России и развитию международного сообщения с Японией, Китаем, Вьетнамом и Южной Кореей.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Политтехнолога губернатора Приморья навестили в СИЗО
16:24, 22 февраля 2017 Политтехнолога губернатора Приморья навестили в СИЗО

Илья Митькин-Спокойнов жалуется на здоровье

Суд по делу экс-главы
14:56, 22 февраля 2017 Суд по делу экс-главы "Радиоприбора" откладывается

Гособвинение и потерпевшие не возражали против переноса заседания на март

Что ждет рубль в марте?
14:46, 22 февраля 2017 Что ждет рубль в марте?

Курс валют на 22 февраля

Прокуратура Приморья добралась до администрации края
13:35, 22 февраля 2017 Прокуратура Приморья добралась до администрации края

Преступление обнаружено случайно

Путин наградил Виталия Чуркина орденом Мужества посмертно
12:27, 22 февраля 2017 Путин наградил Виталия Чуркина орденом Мужества посмертно

Более 40 лет он нес дипломатическую службу

Интерес россиян к отдыху в Турции вырос на 324%
12:19, 22 февраля 2017 Интерес россиян к отдыху в Турции вырос на 324%

Количество запросов выросло на четверть

США ужесточают борьбу с мигрантами-нелегалами
11:21, 22 февраля 2017 США ужесточают борьбу с мигрантами-нелегалами

Появились два новых меморандума