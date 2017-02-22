Владивостокский аэропорт окончательно продан

Междунарожный консорциум инвесторов получил контроль над аэропортом

Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

Международный консорциум инвесторов объявил о закрытии сделки по приобретению Международного аэропорта Владивосток у Международного аэропорта Шереметьево, сообщили РИА VladNews в пресс-службе компании «Базовый Элемент». В состав консорциума новых владельцев аэропорта «Кневичи» входят «Базовый Элемент», Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и аэропортовый оператор Changi Airports International (CAI).

Консорциум получил контроль над аэропортом за счет вхождения в капитал АО «Терминал Владивосток» и АО «Международный аэропорт Владивосток», которые являются собственником имущества и оператором аэропорта соответственно. Консорциум приступил к управлению аэропортом.

«Базовый элемент», РФПИ и CAI принимают равное участие в консорциуме. Консорциум намерен развивать аэропорт в качестве ведущего авиационного хаба для внутреннего и международного авиационного сообщения за счет расширения маршрутной сети и улучшения обслуживания пассажиров.

Активное развитие и ожидающийся экономический рост на Дальнем Востоке России повышают интерес к региону. Пассажиропоток аэропорта вырос в 2016 году на 9%. Ожидается, что этот показатель достигнет двух миллионов пассажиров в 2017 году. Консорциум намерен максимально реализовать потенциал аэропорта Владивостока и довести в среднесрочной перспективе его пассажиропоток до 5 миллионов пассажиров в год.

В настоящее время маршрутная сеть Международного аэропорта Владивосток насчитывает более 40 направлений. Ведется работа по увеличению количества регулярных рейсов по России и развитию международного сообщения с Японией, Китаем, Вьетнамом и Южной Кореей.