​Сергей Руденок: Вся жизнь на планете Земля – трэш!

Известный владивостокский режиссер – в интервью РИА VladNews

Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

Известный владивостокский режиссер Сергей Руденок готовит новый спектакль в театре Тихоокеанского флота. За несколько дней до премьеры мы встретились с Сергеем и предельно откровенно поговорили о его жизни и творчестве.

- Сергей, тебе льстит слава самого экстравагантного режиссера во Владивостоке? Ты вообще честолюбив, амбициозен?

- Я не согласен с этой формулировкой, как минимум. И это не кокетство. На мой взгляд, я ничего экстравагантного не сделал, и самое главное – никогда к этому не стремился. Просто стараюсь быть самим собой. И видимо это «самим собой» отражается в творчестве. Это не единственное слово, которым меня характеризуют. Есть и более радикальные характеристики. Сколько людей, столько и мнений. Я же считаю себя самым обычным рядовым представителем режиссерского цеха. Ищущим, экспериментирующим, ошибающимся, побеждающим, проигрывающим, снова побеждающим и так по кругу. Честолюбия и амбициозности не лишен. Но не до фанатизма. Стараюсь никому никогда ничего не доказывать. Мне попросту лень тратить на это минуты своей жизни. Исключением являются очень близкие мне люди, которых могу сосчитать по пальцам одной руки… Остальные люди для меня просто люди. И только. Мне всегда важнее мое личное мнение. У меня все просто – если я доволен результатом своей работы, я доволен, и ничье мнение не сможет меня разубедить.

- Насколько сегодня ты удовлетворен свой жизнью и творчеством? Не приходят мысли сменить род деятельности?

- Мысли сменить род деятельности посещают меня регулярно, и с каждым годом все чаще и чаще. И тут дело не в охлаждении к профессии. Дело в охлаждении к людям, в которых я еще вчера верил. Во многих больше не верю. Они больше не достойны моей в них веры. Когда к человеку исчезает уважение, с ним просто не хочется здороваться. Не говоря о том, чтобы работать. А в моей профессии работать приходится именно с людьми. В данный момент я настойчиво учусь абстрагироваться в работе от «дружбы». И службу сделать службой. Но мне, вчерашнему экстраверту, это очень сложно. Все же я привык нырять в творческий процесс с головой и творить среди единомышленников. А их все меньше и меньше. И вообще меня ужасает надвигающийся коллапс в театральном пространстве Владивостока. Во многом в этом виноваты власти. Репертуарный провинциальный театр не способен существовать на самоокупаемости. Это аксиома. А там, где нет денег, к сожалению, нет любви. Нет любви друг к другу, нет любви к искусству, нет любви к работе. Есть озлобленность, леность, пофигизм, кабатинство и прочие губительные для творчества вещи. Но пока я еще чувствую в себе силы работать на себя любимого. И это меня, несомненно, радует.

- С удивлением узнала, что твоя первая специальность – юрист. Что заставило тебя получить второе образование совсем в другой области - режиссуре? Помогают ли юридические знания в работе?

- Да, первая моя дорога лежала именно через правоведение. В середине 90-х это была вполне внятная дорожка, но идти по ней тогда мне не хватило самодисциплины. Меня активно тянуло в «бандитизм» и в «рок-н-ролл». Я ходил то с ножом, то с гитарой. Режиссура возникла внезапно, но не случайно. Сколько себя помню, я всегда режиссировал жизнь. Я всегда что-то сочинял, писал стихи, рассказы, да что там… Однажды ради забавы я организовал подростковую ОПГ. И именно театральный факультет вырвал меня из этой «забавы». Даже боюсь представить, где я бы в итоге оказался, если бы не институт искусств. И за это я крайне признателен этому учреждению. А юридические знания помогают всегда. Главным образом в отношениях со всевозможными начальниками. Я очень въедливый и занудный в юридических вопросах, ибо знаю, верить нельзя никому.

- Ты намеренно ставишь трэш? Люди уходят с таких спектаклей, не выдерживая. Сама видела… Особенно по Сигареву - «Агасфер»… У некоторых зрителей есть мнение, что в театр нужно ходить «расслабляться» (я его не разделяюJ)…

- Я ставлю разные спектакли. У меня очень большой и разнообразный послужной список. Но мне интересно заниматься драматургией, в которой есть правда жизни. Где есть живые лица, не кукольные проблемы, острые темы и большое количество вопросов. Отвечая на вопросы пьесы, я отвечаю на вопросы, которые передо мной ставит жизнь. К сожалению, вся жизнь на планете Земля – трэш. Так было, так есть и так будет всегда. Все прочее – размазывание белой каши по чистому столу, как говорил Беня Крик. А расслабляться я хожу в другие места. Театр таким местом не считаю.

- Ты ставишь на два театра, не возникает проблем с режиссерами, ведь они - люди обидчивые? Какой театр тебе все-таки ближе?

- Я ставлю там, куда меня приглашают. Если приглашают, значит я им интересен. Не приглашают, значит могут обойтись без моих услуг. Это нормально. Я считаю, что режиссеры должны постоянно мигрировать по театрам. Это полезно всем. И труппе, и режиссеру, и зрителю. К сожалению, далеко не всегда есть такая возможность, поехать и поставить в другой город, в другой театр. Навязываться я не умею, не люблю и не пытаюсь. А ближе мне театр под названием Жизнь.

- Какой из поставленных тобой спектаклей – самый любимый? И самый неудачный, может быть. На твой взгляд.

- Я люблю все свои спектакли. Разве нормальный отец может любить своих детей больше или меньше? Все дети дороги и памятны. Даже те, кого уже давно нет.

- Кого из молодых актеров и режиссеров Владивостока можешь отметить?

- Никого выделять не стану. Мое мнение субъективное, и потому спорное. К тому же, все относительно. Для каждого спектакля есть свои герои, свои лидеры.

- Во Владивостоке сегодня много говорят о создании киностудии, развивается как-то киноиндустрия… Что об этом думаешь? Будешь еще снимать кино? Есть какие-то проекты?

- Никакой киностудии тут не будет. Никакая киноиндустрия тут развиваться не сможет. При нынешней власти будут только разговоры, переговоры, воры и плохие дороги. Для бизнеса эта ниша нерентабельна. Это не пессимизм. Это знание ситуации и трезвый взгляд на реальность. Арт-хаусные проекты иное дело – они как были, так и будут. Но масштабных вещей не случится. Деньги украдут на подходе, как обычно. И если я и обращусь снова к кино, то это будет 100% арт-хаусный проект.

- Уже в это воскресенье мы увидим новый спектакль, расскажи о нем!

- «Утиная охота», пьеса Александра Вампилова. Двойной юбилей. 80-лет со дня рождения драматурга, трагически погибшего в водах Байкала, и 50-летие со дня написания пьесы. Драматическая история запутавшегося в себе молодого человека Виктора Зилова, желающего убежать от пошлости жизни, переломить бытовуху, найти силы жить смело, достойно, красиво. Сложнейшая по исполнению пьеса, переполненная вопросами, на которые изначально нет однозначных ответов. Но в нашем спектакле ответ все-таки будет. Внимательный зритель его обязательно найдет. Главная роль у артиста театра Флота Сергея Лисинчука. Могу сказать, что именно его я сразу видел в этой роли.

- В чем актуальность этой пьесы?

- В первую очередь в теме – пресловутый кризис среднего возраста, который настигает человека во все времена, хватает за шкирку и бросает в терновый куст. Древний Рим, Средневековая Европа, Советский союз периода застоя или путинская Россия – не важно. Меняются времена, проблема остается. И вопрос, как это состояние пережить достойно, сохранив лицо, сохранив себя, оставшись человеком. Но и это еще не все. Есть и другая сторона медали, отвечающая за очевидную актуальность «Утиной охоты». Сегодняшний мир я вижу очень инфантильным, подростковым. Люди, которым уже по 30-35-40 лет совсем не живут как взрослые люди. Сегодня внезапно стало модным быть похожими на тинэйджеров. И внешне, и внутренне. Начиная с коротеньких штанишек, и розовых маечек, которые натягивают на свои ожиревшие тела эти «престарелые подростки», и заканчивая их увлечениями, обязательно сопряженными с манерными посиделками в игрушечных барах за стаканчиком вишневого кефирчика, посасывая электронные ароматизированные папироски… Да и те, кому это не нравится и претит, все равно попадают в общий котел этого больного инфантилизмами общества, и тонут в нем, превращаясь в тряпок, пустышек, позеров, истекают молочными реками, прячась в кисельных берегах. Разгадка проста. Взрослеть страшно. Там, впереди, старость и смерть. Принять это - значит осознать свою ответственность. Отсюда попытка остаться ребенком, тинэйджером, не за что не отвечающим, живущим легко и весело. Только со стороны это выглядит смешно, нелепо и пошло. Но когда вокруг все такие, то по принципу большинства, пошлость подобного существования нивелируется, возводясь в норму, и достоинство. Декоративные люди, декоративные проблемы. Неумение держать слово, нежелание бороться за свое достоинство, нести ответственность за свои поступки, распускать слюни при виде игрушек - блестяшек и новомодных гаджетов – все это стало нормой повседневной жизни современного общества. Все эти вопросы так или иначе скрыты в пьесе «Утиная охота». И с этими вопросами мы работаем.

- Есть ли уже задумки новых спектаклей?

- В апреле-мае в Театре Молодежи я выпускаю спектакль по повести Бориса Васильева «Завтра была война». Драма о взрослении и становлении личности. Что касается дальнейших планов, пока что оставлю их в тайне.

Мария Стеблянко