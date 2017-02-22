"Липовые" ниндзяго задержаны во Владивостоке

Игрушки оказались контрафактными

Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

Сотрудники Владивостокской таможни обнаружили партию контрафактных детских игрушек, прибывших из КНР (около 350 штук), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ. Товары были заявлены как игрушки для детей старше трех лет. Игрушки имели маркировку «NINIJAO» и «NINJAGO». Она оказалась схожей до степени смешения с товарным знаком популярной среди детей серии игрушек «NINJAGO» от компании «LEGO».

Представителю правообладателя был направлен запрос о наличии признаков контрафактности задержанной продукции. Из полученного ответа следует, что импортер не обладает правами на использование товарных знаков, а данная продукция является контрафактной.

Таким образом, импортером было нарушено требование статей 1225, 1252 и 1484 ГК РФ, в его деянии усматриваются признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.1. ст. 14.10 КоАП РФ. Проводится административное расследование.