За парковку на газоне грозит штраф до трех тысяч рублей

Заседание административной комиссии прошло во Владивостоке

Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

На очередном заседании административной комиссии Фрунзенского района, состоявшегося вчера, 21 февраля, было рассмотрено 13 протоколов об административных правонарушениях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Из них три протокола были составлены на автомобилистов за стоянку транспортных средств в зоне зелёных насаждений. Так согласно муниципально-правового акт 212 «Правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений в городе Владивостоке» запрещено устраивать парковки и стоянки транспорта на территории, занятой зелеными насаждениями. Теперь нарушителям административного законодательства предстоит заплатить штрафы в размере 1,5 тысяч рублей. Отметим, что законом «Об административных правонарушениях в Приморском крае» за стоянку автомобилей в зоне зелёных награждений для физических лиц предусмотрен штраф в размере от 1000 до 3000 рублей.

Штраф в размере 50 тысяч рублей был выписан компании ООО «ИнвестСтрой» за нарушение пункта 4.24 постановления Администрации Приморского края N 268 «Об утверждении Правил благоустройства территорий Владивостокского и Артемовского городских округов, поселений, входящих в состав Надеждинского и Шкотовского муниципальных районов» - ненадлежащее содержание ограждения строительной площадки по адресу ул. Тигровая, 23б. В частности проход для пешеходов не был почищен ото льда, а также часть металлического ограждения была плохо закреплена.

По итогам комиссии нарушителям административного законодательства были выписаны штрафы на общую сумму более 91 тысячи рублей.