Самые актуальные события на VladNews за 22 февраля

Ежедневный дайджест

Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

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Владивостокцы оценивают ущерб от разлитой водки во Владивостоке

Некоторые жители города назвали этот день самым лучшим в своей жизни

Во Владивостоке в аварии погиб 18-летний парень

ДТП произошло ночью на Юмашева

Владивостокских водителей не пугает снегопад

Водитель кабриолета набирает популярность в соцсетях

Серьезное ДТП произошло в Приморье

Есть погибшие

Снегопад вызвал массу аварий в Приморье

Движение по дорогам края замедленно

Владивостокцы вновь вышли на митинг против точечной застройки

Горожане опасаются, что на месте сквера будет построен высотный дом

Хоккеисты приморского «Адмирала» начинают битву за Кубок Гагарина

Ближайшие матчи - 26 и 28 февраля