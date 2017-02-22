Временная теплотрасса на улице Станюковича во Владивостоке смонтирована на 70 процентов

Работы продолжаются

Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

На улице Станюковича продолжается прокладка временной теплотрассы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Специалисты установили бетонные опоры, на которые укладывают альтернативную теплосеть. Смонтировано 70% временного трубопровода.

Специализированная подрядная организация ООО «НТС-ГРУПП» продолжает вести работы по прокладке временной сети теплоснабжения. К концу недели работы будут завершены и специалисты определят сроки подключения обводного участка теплотрассы к основной сети теплоснабжения.

«Технология переключения с основной схемы теплоснабжения на временную потребует отключения теплоснабжения. Энергетики приложат максимум усилий, чтобы выполнить необходимые работы как можно скорее и обеспечить надежное теплоснабжение потребителей. О времени начала работ будет сообщено дополнительно», - сообщили в филиале «Приморской генерации» АО «ДГК».

Кроме того, на объекте продолжаются инженерно-геологические изыскания. Специалисты вырабатывают технические решения по восстановлению разрушенной подпорной стены.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что во Владивостоке обрушилась дорога. Во время обрушения трассы в районе в районе дома 28А по ул. Станюковича по дороге двигались автомобили. На место обрушения трассы в центре Владивостока незамедлительно прибыли специальные службы. По предварительным данным, размер провала составил 10х50 метров, глубина до 20 метров. В ГИБДД города корреспонденту РИА VladNews сообщили о том, что трасса перекрыта с обеих сторон. Объезд осуществляется по альтернативной дороге. По факту обвала дорожного полотна в центре Владивостока прокуратурой Фрунзенского района города Владивостока была организована проверка с выездом на место происшествия. Также были эвакуированы люди из офисного здания, стоящего рядом со стройкой, где произошел обвал трассы. Видео обрушения дороги в центре Владивостока зафиксировали очевидцы. По предварительной информации, обрушение подпорной стены и части трассы произошло в следствие ошибки субподрядчика. На месте происшествия побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.

Во Владивостоке был создан оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения трассы. Как стало известно, в результате обрушения подпорной стены и отрезка дороги, оказалась повреждена теплотрасса, от которой питается практически весь микрорайон Эгершельд - это 104 жилых дома, три детских сада, три школы и одна больница. Однако из-за обвала грунта и опор теплотрассы труба диаметром 600 миллиметров на протяжении примерно 20 метров провисла и находится без опоры. На месте обрушения грунта на улице Станюковича во Владивостоке проложат временную ветку теплотрассы на время ремонта поврежденного участка.

Также на совещании по ликвидации последствий обрушения представитель надзорного ведомства сообщил, что подрядчик, возводивший подпорную стену, которая рухнула сегодня вместе с частью автомобильной дороги в районе Эгершельда во Владивостоке, игнорировал трещины, появившиеся в конструкции еще 10 февраля.

Сейчас в районе обвала продолжают работать специалисты различных ведомств. Работы планируется завершить в течение 10-15 дней.