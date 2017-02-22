Пригородные электрички изменят свое расписание на праздничные выходные

Расписание

Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

В связи с праздничными днями 23, 24 февраля пригородные поезда курсируют графиком выходного дня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ОАО "Экспресс Приморья".

На маршруты выйдут все электропоезда, курсирующие ежедневно. Не курсируют следующие электропоезда: