Пригородные электрички изменят свое расписание на праздничные выходные

В связи с праздничными днями 23, 24 февраля пригородные поезда курсируют графиком выходного дня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ОАО "Экспресс Приморья".
На маршруты выйдут все электропоезда, курсирующие ежедневно. Не курсируют следующие электропоезда:
- № 6325, сообщением «Владивосток- Надеждинская», (отправлением по графику в 16 часов 25 минут),
- № 6315, сообщением «Владивосток- Надеждинская», (отправлением по графику в 18 часов 40 минут),
- № 6344, сообщением «Надеждинская- Владивосток», (отправлением по графику в 7 часов 1 минуту),
- № 6326, сообщением «Надеждинская- Третья Рабочая», (отправлением по графику в 18 часов 54 минуты).