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Общество

В День защитника Отечества владивостокский силач отбуксирует военную технику в центре города

Организаторами мероприятия выступил отдел культуры администрации Владивостока
Фото: из личного архива Ивана Савкина Фото: из личного архива Ивана Савкина
Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

В четверг, 23 февраля, в 13 часов на центральной площади Владивостока состоится показательное выступление сильнейшего "силача-буксировщика" мира, рекордсмена Ивана Савкина, сообщает РИА VladNews.

Спортсмен планирует "взять на буксир" тяжелую военную технику. Отметим, что выступление будет проходить уже четвертый год подряд и стало доброй традицией. Так, в 2015 году Ивану удалось сдвинуть с места ЗРК "Оса",в 2016 году- военный КамАз с прицепом, масса которого более 30 тонн. Что подготовил рекордсмен на этот раз – пока что остается секретом.

Напомним, что 21 февраля силач смог отбуксировать электровоз массой 288 тонн, что в 1,5 раза превышает действовавший до этого Мировой рекорд.

Организаторами мероприятия выступил отдел культуры администрации Владивостока.

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