Приближающие праздники порадуют владивостокцев теплой погодой 17:12, 22 февраля Приближающие праздники порадуют владивостокцев теплой погодой
​Сергей Руденок: Вся жизнь на планете Земля – трэш! 17:04, 22 февраля ​Сергей Руденок: Вся жизнь на планете Земля – трэш! (Эксклюзив)
Политтехнолога губернатора Приморья навестили в СИЗО 16:24, 22 февраля Политтехнолога губернатора Приморья навестили в СИЗО (Эксклюзив)
Новостная лента
Февраль, 22 среда
17:34
​Владивостокская резолюция против «ЭРА-ГЛОНАСС» отправлена президенту России Фото
17:34
Политтехнолога губернатора Приморья навестили в СИЗО Эксклюзив
17:34
​Сергей Руденок: Вся жизнь на планете Земля – трэш! Эксклюзив
17:26
Во Владивостоке прошло совещание по вопросам угольной пыли и экологии в Находке
17:24
Владивостокский аэропорт окончательно продан
17:12
Приближающие праздники порадуют владивостокцев теплой погодой
16:50
Владивосток стал участником Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» Фото
16:36
Инспектор госавтонадзора в Приморье пойман за получением взяток
16:18
День сдачи ЕГЭ родителями прошел во Владивостоке Видео
16:11
В День защитника Отечества владивостокский силач отбуксирует военную технику в центре города Эксклюзив
16:03
Пригородные электрички изменят свое расписание на праздничные выходные
16:00
«Волшебный пендель»: третья неделя проекта Фото и Видео
15:47
Новосибирскую фирму признали виновной в экономическом преступлении в Приморье Фото
15:36
Владивостокцы вновь вышли на митинг против точечной застройки Фото
15:23
В Приморье автомобиль улетел в кювет
15:12
В Приморье задержана контрабанда леса
15:08
Владивостокцы оценивают ущерб от разлитой водки во Владивостоке
15:01
Серьезное ДТП превратило легковушку в груду металла
14:56
Суд по делу экс-главы "Радиоприбора" откладывается
14:55
Во Владивостоке состоится самый массовый забег по морю Фото
14:50
Злоумышленники похитили запчасти со спецтехники в Приморье
14:46
Что ждет рубль в марте?
14:36
Лица, причастные к убийству 17-летнего подростка, задержаны
14:33
Снег во Владивостоке прекратится к вечеру
14:27
Радиоактивный лом прибыл во Владивосток
14:16
Появилась краска для волос, цвет которой меняется при изменении температур Видео
14:07
​Пешеход серьезно пострадал в ДТП во Владивостоке Эксклюзив
14:00
В Приморье зафиксировано 12 пожаров
13:49
Груженная фура сошла с трассы в Приморье Видео
13:48
Спасатели ТОФ успешно провели операцию по спасению судна Yeruslan Фото
13:42
Во Владивостоке осуждена молодая пара, организовавшая наркопритон
13:38
Из горящей квартиры в Приморье спасен человек
13:35
Прокуратура Приморья добралась до администрации края
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4087 (26) от 22 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Со своим гектаром на чужой огород
Кто захватил у моджахедов «Стингеры»
Есть блин-компот – будет сытным год
На 1-й Морской не парковаться!
Броня крепка, и мотоциклы наши быстры
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Приближающие праздники порадуют владивостокцев теплой погодой

Воздух прогреется до +2°С
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

В четверг, 23 февраля, циклон покинет Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Небольшой и умеренный снег сохранится в некоторых районах края. На побережье усилится северо-западный ветер. Похолодает: ночью −10…−15 °C, на побережье −1…−6 °C. Днём −6…−11 °C, на юге края от −4 °C до +1 °C.

Во Владивостоке в праздничный День защитника Отечества осадков не ожидается. Ветер северо-западный сильный. Температура ночью −5…−7 °C. Днём −2…−4 °C.

В пятницу, 24 февраля, Приморье будет находиться под крылом антициклона, небольшой снег возможен лишь на севере. Ночью температура понизится на 4–9 градусов. Днем при юго-западном ветре воздух прогреется до −3…−8 °C, на побережье −2…+3 °C.

В краевом центре небольшая облачность, без осадков. Ночью сохранится сильный ветер, днем ослабеет. Температура воздуха ночью −8…−10 °C, днем 0…−2 °C.

В субботу и воскресенье, 25 и 26 февраля, в крае погода без осадков. Температура воздуха ночью от −7 °C до −27 °C. Днем потеплеет: от −1 °C до +4 °C, на севере −1…−7 °C.

Во Владивостоке до конца недели осадков также не ожидается. В субботу при южном, юго-западном ветре воздух прогреется до +2 °C. В воскресенье будет прохладней: 0…−2 °C.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Владивосток стал участником Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
16:50, 22 февраля 2017 Владивосток стал участником Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

Результаты экзамена станут известны через несколько дней

В День защитника Отечества владивостокский силач отбуксирует военную технику в центре города
16:11, 22 февраля 2017 В День защитника Отечества владивостокский силач отбуксирует военную технику в центре города

Организаторами мероприятия выступил отдел культуры администрации Владивостока

Пригородные электрички изменят свое расписание на праздничные выходные
16:03, 22 февраля 2017 Пригородные электрички изменят свое расписание на праздничные выходные

Расписание

Снег во Владивостоке прекратится к вечеру
14:33, 22 февраля 2017 Снег во Владивостоке прекратится к вечеру

В приморской столице заметно похолодает

ФАС: В России слишком много хлеба
13:27, 22 февраля 2017 ФАС: В России слишком много хлеба

Предлагается обдумать проблему возвратов ритейлерами

Режим работы пограничных автомобильных пунктов Приморья временно изменится
13:11, 22 февраля 2017 Режим работы пограничных автомобильных пунктов Приморья временно изменится

Расписание

Владивостокских водителей не пугает снегопад
13:00, 22 февраля 2017 Владивостокских водителей не пугает снегопад

Водитель кабриолета набирает популярность в соцсетях