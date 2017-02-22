Приближающие праздники порадуют владивостокцев теплой погодой 17:12, 22 февраля Приближающие праздники порадуют владивостокцев теплой погодой
​Сергей Руденок: Вся жизнь на планете Земля – трэш! 17:04, 22 февраля ​Сергей Руденок: Вся жизнь на планете Земля – трэш! (Эксклюзив)
Политтехнолога губернатора Приморья навестили в СИЗО 16:24, 22 февраля Политтехнолога губернатора Приморья навестили в СИЗО (Эксклюзив)
Новостная лента
Февраль, 22 среда
17:34
​Владивостокская резолюция против «ЭРА-ГЛОНАСС» отправлена президенту России Фото
17:34
Политтехнолога губернатора Приморья навестили в СИЗО Эксклюзив
17:34
​Сергей Руденок: Вся жизнь на планете Земля – трэш! Эксклюзив
17:26
Во Владивостоке прошло совещание по вопросам угольной пыли и экологии в Находке
17:24
Владивостокский аэропорт окончательно продан
17:12
Приближающие праздники порадуют владивостокцев теплой погодой
16:50
Владивосток стал участником Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» Фото
16:36
Инспектор госавтонадзора в Приморье пойман за получением взяток
16:18
День сдачи ЕГЭ родителями прошел во Владивостоке Видео
16:11
В День защитника Отечества владивостокский силач отбуксирует военную технику в центре города Эксклюзив
16:03
Пригородные электрички изменят свое расписание на праздничные выходные
16:00
«Волшебный пендель»: третья неделя проекта Фото и Видео
15:47
Новосибирскую фирму признали виновной в экономическом преступлении в Приморье Фото
15:36
Владивостокцы вновь вышли на митинг против точечной застройки Фото
15:23
В Приморье автомобиль улетел в кювет
15:12
В Приморье задержана контрабанда леса
15:08
Владивостокцы оценивают ущерб от разлитой водки во Владивостоке
15:01
Серьезное ДТП превратило легковушку в груду металла
14:56
Суд по делу экс-главы "Радиоприбора" откладывается
14:55
Во Владивостоке состоится самый массовый забег по морю Фото
14:50
Злоумышленники похитили запчасти со спецтехники в Приморье
14:46
Что ждет рубль в марте?
14:36
Лица, причастные к убийству 17-летнего подростка, задержаны
14:33
Снег во Владивостоке прекратится к вечеру
14:27
Радиоактивный лом прибыл во Владивосток
14:16
Появилась краска для волос, цвет которой меняется при изменении температур Видео
14:07
​Пешеход серьезно пострадал в ДТП во Владивостоке Эксклюзив
14:00
В Приморье зафиксировано 12 пожаров
13:49
Груженная фура сошла с трассы в Приморье Видео
13:48
Спасатели ТОФ успешно провели операцию по спасению судна Yeruslan Фото
13:42
Во Владивостоке осуждена молодая пара, организовавшая наркопритон
13:38
Из горящей квартиры в Приморье спасен человек
13:35
Прокуратура Приморья добралась до администрации края
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4087 (26) от 22 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Со своим гектаром на чужой огород
Кто захватил у моджахедов «Стингеры»
Есть блин-компот – будет сытным год
На 1-й Морской не парковаться!
Броня крепка, и мотоциклы наши быстры
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Политика и экономика

Во Владивостоке прошло совещание по вопросам угольной пыли и экологии в Находке

В мероприятии приняли участие ученые, медики, общественники
Фото: ПКОО Фото: ПКОО "Надежда"
Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

21 февраля 2017 года в администрации Приморского края прошло заседание Общественного экспертного совета по экологической безопасности, сохранению окружающей среды и воспроизводству биологических ресурсов в Приморском крае по вопросу "Угольные терминалы в Приморском крае: проблемы и перспективы", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора региона.

В работе заседания приняли участие председатель и члены Общественного Совета, директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, специалисты департамента здравоохранения Приморского края, учёные Тихоокеанского государственного медицинского университета и Дальневосточного федерального университета, представители Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, Дальневосточного научно-исследовательского, проектно-изыскательского и конструкторско-технологического института морского флота (ДНИИМФ), СМИ, общественных организаций и другие.

В ходе работы заседания заслушана информация о проблемах, с которыми сталкивается население Приморского края в результате перегрузки угля в морских портах, а также о мерах, которые необходимо принимать стивидорным компаниям для соблюдения экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства РФ при перегрузке угля.

По итогам заседания будет составлена программа мероприятий по предотвращению загрязнения угольной пылью окружающей среды региона.

Необходимо отметить, что начавшие подниматься вопросы экологии на юге Приморья становятся актуальнее, если вспомнить о том, что недалеко от Находки, в Партизанском районе края, планируется создать четвертую в регионе территорию опережающего развития - с условным пока названием "Нефтехимическая". Где потребуется особенно жесткое соблюдение экологического законодательства Российской Федерации.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Владивостокский аэропорт окончательно продан
17:24, 22 февраля 2017 Владивостокский аэропорт окончательно продан

Междунарожный консорциум инвесторов получил контроль над аэропортом

Политтехнолога губернатора Приморья навестили в СИЗО
16:24, 22 февраля 2017 Политтехнолога губернатора Приморья навестили в СИЗО

Илья Митькин-Спокойнов жалуется на здоровье

Суд по делу экс-главы
14:56, 22 февраля 2017 Суд по делу экс-главы "Радиоприбора" откладывается

Гособвинение и потерпевшие не возражали против переноса заседания на март

Что ждет рубль в марте?
14:46, 22 февраля 2017 Что ждет рубль в марте?

Курс валют на 22 февраля

Прокуратура Приморья добралась до администрации края
13:35, 22 февраля 2017 Прокуратура Приморья добралась до администрации края

Преступление обнаружено случайно

Путин наградил Виталия Чуркина орденом Мужества посмертно
12:27, 22 февраля 2017 Путин наградил Виталия Чуркина орденом Мужества посмертно

Более 40 лет он нес дипломатическую службу

Интерес россиян к отдыху в Турции вырос на 324%
12:19, 22 февраля 2017 Интерес россиян к отдыху в Турции вырос на 324%

Количество запросов выросло на четверть