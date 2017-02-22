Во Владивостоке прошло совещание по вопросам угольной пыли и экологии в Находке

В мероприятии приняли участие ученые, медики, общественники

Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

21 февраля 2017 года в администрации Приморского края прошло заседание Общественного экспертного совета по экологической безопасности, сохранению окружающей среды и воспроизводству биологических ресурсов в Приморском крае по вопросу "Угольные терминалы в Приморском крае: проблемы и перспективы", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора региона.

В работе заседания приняли участие председатель и члены Общественного Совета, директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, специалисты департамента здравоохранения Приморского края, учёные Тихоокеанского государственного медицинского университета и Дальневосточного федерального университета, представители Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, Дальневосточного научно-исследовательского, проектно-изыскательского и конструкторско-технологического института морского флота (ДНИИМФ), СМИ, общественных организаций и другие.

В ходе работы заседания заслушана информация о проблемах, с которыми сталкивается население Приморского края в результате перегрузки угля в морских портах, а также о мерах, которые необходимо принимать стивидорным компаниям для соблюдения экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства РФ при перегрузке угля.

По итогам заседания будет составлена программа мероприятий по предотвращению загрязнения угольной пылью окружающей среды региона.

Необходимо отметить, что начавшие подниматься вопросы экологии на юге Приморья становятся актуальнее, если вспомнить о том, что недалеко от Находки, в Партизанском районе края, планируется создать четвертую в регионе территорию опережающего развития - с условным пока названием "Нефтехимическая". Где потребуется особенно жесткое соблюдение экологического законодательства Российской Федерации.