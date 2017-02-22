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Владивостокцы вновь вышли на митинг против точечной застройки

Горожане опасаются, что на месте сквера будет построен высотный дом
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

21 февраля во Владивостоке состоялся митинг, организованный жителями улиц Амурская и Хабаровская при содействии активистов фонда “Горожанин и гражданин”. В мероприятии приняло участие около 200 человек, присутствовали представители администрации города и района, депутаты городской и краевой Думы, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Ситуация вокруг небольшой зелёной зоны, расположенной в районе дома Хабаровская, 21, напоминает то, что происходило на Бестужева, 40 - в 2003 году этот участок был выделен ЖСК “ Рыбак” для строительства высотного дома. Местные жители, обеспокоенные этим, обратились в суд, но проиграли его. 

Администрация города еще в 2009 году отменила разрешение на строительство, но в связи с тем, что ЖСК “Рыбак” подал в Арбитражный суд и выиграл его, мэрия вынуждена была выдать разрешение на строительство. Однако, как заверил представитель городской администрации на митинге, они собираются вновь обратиться в суд, более высокой инстанции, с целью отменить это судебное решение.

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