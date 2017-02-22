Дневник парня: Не набрасывайтесь на праздничный стол! 17:59, 22 февраля Дневник парня: Не набрасывайтесь на праздничный стол! (Эксклюзив)
Приближающие праздники порадуют владивостокцев теплой погодой 17:12, 22 февраля Приближающие праздники порадуют владивостокцев теплой погодой
​Сергей Руденок: Вся жизнь на планете Земля – трэш! 17:04, 22 февраля ​Сергей Руденок: Вся жизнь на планете Земля – трэш! (Эксклюзив)
Новостная лента
Февраль, 22 среда
19:05
​Владивостокская резолюция против «ЭРА-ГЛОНАСС» отправлена президенту России Фото
19:05
Политтехнолога губернатора Приморья навестили в СИЗО Эксклюзив
19:05
​Сергей Руденок: Вся жизнь на планете Земля – трэш! Эксклюзив
18:44
Зависимость от смартфона доводит молодежь до стресса и паники
18:21
Самые актуальные события на VladNews за 22 февраля
17:59
Дневник парня: Не набрасывайтесь на праздничный стол! Эксклюзив
17:53
На Дальнем Востоке резко увеличилась раскрываемость валютных преступлений
17:44
"Липовые" ниндзяго задержаны во Владивостоке Фото
17:36
Новые улицы появились в пригороде Владивостока Видео
17:26
Во Владивостоке прошло совещание по вопросам угольной пыли и экологии в Находке
17:24
Владивостокский аэропорт окончательно продан
17:12
Приближающие праздники порадуют владивостокцев теплой погодой
16:50
Владивосток стал участником Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» Фото
16:36
Инспектор госавтонадзора в Приморье пойман за получением взяток
16:18
День сдачи ЕГЭ родителями прошел во Владивостоке Видео
16:11
В День защитника Отечества владивостокский силач отбуксирует военную технику в центре города Эксклюзив
16:03
Пригородные электрички изменят свое расписание на праздничные выходные
16:00
«Волшебный пендель»: третья неделя проекта Фото и Видео
15:47
Новосибирскую фирму признали виновной в экономическом преступлении в Приморье Фото
15:36
Владивостокцы вновь вышли на митинг против точечной застройки Фото
15:23
В Приморье автомобиль улетел в кювет
15:12
В Приморье задержана контрабанда леса
15:08
Владивостокцы оценивают ущерб от разлитой водки во Владивостоке
15:01
Серьезное ДТП превратило легковушку в груду металла
14:56
Суд по делу экс-главы "Радиоприбора" откладывается
14:55
Во Владивостоке состоится самый массовый забег по морю Фото
14:50
Злоумышленники похитили запчасти со спецтехники в Приморье
14:46
Что ждет рубль в марте?
14:36
Лица, причастные к убийству 17-летнего подростка, задержаны
14:33
Снег во Владивостоке прекратится к вечеру
14:27
Радиоактивный лом прибыл во Владивосток
14:16
Появилась краска для волос, цвет которой меняется при изменении температур Видео
14:07
​Пешеход серьезно пострадал в ДТП во Владивостоке Эксклюзив
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4087 (26) от 22 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Со своим гектаром на чужой огород
Кто захватил у моджахедов «Стингеры»
Есть блин-компот – будет сытным год
На 1-й Морской не парковаться!
Броня крепка, и мотоциклы наши быстры
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Красота и Здоровье

Зависимость от смартфона доводит молодежь до стресса и паники

Это похоже на чувство родителей к детям
Фото: YouTube Фото: YouTube
Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

Ученые из Университета Этвеша Лоранда доказали: молодые люди, лишенные смартфонов, могут испытывать сильный стресс и даже панику, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today. Как отмечают специалисты, зависимость молодежи от гаджетов похожа на связь родителей с их детьми.

В эксперименте участвовали 87 человек в возрасте 18-26 лет. Каждый участник закрывался в комнате со стулом, столом, газетами и игрушками. Также к подопытным прикрепляли кардиомонитор - для анализа сердцебиения. Добровольцам предложили компьютеризированный тест, во время которого одна группа выполняла его с выключенными рядом смартфонами, а у людей второй группы смартфоны находились в шкафу. Шкафы поставили в комнатах, где испытуемые проходили тест.

Выяснилось, что сердцебиение у подопытных при отсутствии смартфонов было более учащенным. Состояние некоторых испытуемых доходило до стресса. Нередко молодые люди демонстрировали суетливость.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Дневник парня: Не набрасывайтесь на праздничный стол!
17:59, 22 февраля 2017 Дневник парня: Не набрасывайтесь на праздничный стол!

24-летний житель Владивостока Евгений делится собственным опытом

Появилась краска для волос, цвет которой меняется при изменении температур
14:16, 22 февраля 2017 Появилась краска для волос, цвет которой меняется при изменении температур

​К началу Недели моды в Лондоне представлена инновационная линия

Опасная болезнь преследует мужское население России, - ученые
14:19, 21 февраля 2017 Опасная болезнь преследует мужское население России, - ученые

Специалисты выяснили, чего следует опасаться сильному полу страны

Здорового питания не существует, - ученые
12:42, 21 февраля 2017 Здорового питания не существует, - ученые

Каждый организм индивидуально реагирует на продукты

Что нужно знать о гриппе
09:44, 21 февраля 2017 Что нужно знать о гриппе

И что делать, если Вы все же заболели

Ученые назвали пять ситуаций, в которых женщина согласится на секс‍
21:18, 20 февраля 2017 Ученые назвали пять ситуаций, в которых женщина согласится на секс‍

Несколько секретов, как затащить слабый пол в постель

О талантах человека говорят глаза, – ученые
19:17, 20 февраля 2017 О талантах человека говорят глаза, – ученые

По цветы глаз можно определить все достоинства и недостатки индивида