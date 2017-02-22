Зависимость от смартфона доводит молодежь до стресса и паники

Это похоже на чувство родителей к детям

Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

Ученые из Университета Этвеша Лоранда доказали: молодые люди, лишенные смартфонов, могут испытывать сильный стресс и даже панику, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today. Как отмечают специалисты, зависимость молодежи от гаджетов похожа на связь родителей с их детьми.

В эксперименте участвовали 87 человек в возрасте 18-26 лет. Каждый участник закрывался в комнате со стулом, столом, газетами и игрушками. Также к подопытным прикрепляли кардиомонитор - для анализа сердцебиения. Добровольцам предложили компьютеризированный тест, во время которого одна группа выполняла его с выключенными рядом смартфонами, а у людей второй группы смартфоны находились в шкафу. Шкафы поставили в комнатах, где испытуемые проходили тест.

Выяснилось, что сердцебиение у подопытных при отсутствии смартфонов было более учащенным. Состояние некоторых испытуемых доходило до стресса. Нередко молодые люди демонстрировали суетливость.