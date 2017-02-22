Владивостокцы оценивают ущерб от разлитой водки во Владивостоке

Некоторые жители города назвали этот день самым лучшим в своей жизни

Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке по улице Гризодубовой, 67 произошло необычное ДТП. Перевернулся грузовик с алкоголем. По информации пользователей социальных сетей, грузовик ехал по скользкой дороге, сообщает РИА VladNews.

Водитель Mitsubishi Canter не справился с управлением, в результате чего завалился на асфальт. Помимо водителя в машине находился грузчик, которого накрыло коробками с водкой после неудачного маневра водителя. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что никто не пострадал.

Многие жители Приморья со смехом отнеслись к такому неожиданному ДТП.

«Всегда знал, что и на нашей улице грузовик перевернется», «Дезинфекция дорожного покрытия», «Слушайте, ну работает же поговорка: и на твоей улице перевернется грузовик с пряниками. Только здесь улица другая... и "пряники" тоже... но ведь дождался же кто-то этот грузовик», - написали комментаторы.

Помимо того, что многие тут же налетели на бесплатный алкоголь, так ещё и успели оценить ущерб. Подписчики в социальных сетях сообщают, что водки в автомобиле было как минимум на 1 млн рублей.