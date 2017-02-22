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Спорт

Во Владивостоке состоится самый массовый забег по морю

На живописной территории бухты Новик на Русском острове
Фото: Анастасия Телятникова Фото: Анастасия Телятникова
Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

25 февраля на живописной территории бухты Новик на Русском острове состоится Международный ледовый полумарафон, в котором примут участие около 700 участников из 38 разных городов России и 7 стран мира. Об этом рассказали на пресс-конференции во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА VladNews. 

На акватории Японского моря встретятся спортсмены, чтобы преодолеть 5, 10 или 21 км и проверить себя на силу и выносливость в самом массовом зимнем забеге на территории России. Для маленьких спортсменов будет открыта дистанция для детей 500 метров.

В Ледовом полумарафоне примут участие как профессиональные спортсмены, так и любители здорового образа жизни и спорта. Владивосток встретит гостей из Китая, Южной Кореи, Японии, США, Австралии, Великобритании и Украины.

Организаторы подготовили интересную развлекательную программу не только для спортсменов, но и для болельщиков. Во время забегов будут проведены мастер-классы, эстафеты и конкурсы. Зрителей будут угощать блинами с разными наполнителями.

На территорию бухты Новик можно будет добраться на бесплатном транспорте, который будет курсировать каждые 15 минут от остановки ДВФУ на Русском острове.

Церемония награждения состоится в 15.30. Зрители встретят финишеров и поздравят участников. В конце будет большой фееричный костер и награждение победителей. 

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