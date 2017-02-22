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Политика и экономика

Что ждет рубль в марте?

Курс валют на 22 февраля
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 57.85 рубля, а евро- 61.20 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Динамика курса российской валюты продолжает зависеть от стоимости нефти. Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев сообщил, что сейчас невозможно предугадать изменения, которые могут произойти с рублем по причине того, что на середину марта запланировано значимое фундаментальное событие - заседание ОПЕК и России, на котором стороны в очередной раз попытаются стабилизировать ситуацию на рынке углеводородов и сломать коррекционный тренд по нефти. Если компромисса удастся достигнуть и участники признают необходимость сокращения объемов производства, нефть марки Brent получит серьезное фундаментальное основание для закрепления выше 40 долларов за баррель. Если же очередные переговоры вновь станут безрезультатными, доллар может подорожать до уровня 80 рублей, что приведет к ослаблению рубля.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Бане Пойдем! за 58.35 рубля, а продать валюту выгодно в Роял Кредит Банке за 57.51 рубля за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Банке Уссури за 61.45 рубля, а продать валюту выгодно в Восточном банке за 60.40 рубля за один евро.

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