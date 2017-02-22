Владивосток стал участником Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

Результаты экзамена станут известны через несколько дней

Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

52 человека приняли участие во Владивостоке во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока. Экзамен по русскому языку по всем правилам 21 февраля сдавали в школе №77 приморской столицы. Участниками акции стали родители одиннадцатиклассников, представители общественности, журналисты.

По словам Марины Фроловой, начальника управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города, прошедший экзамен стал своеобразной деловой игрой, участниками которой были не ученики, а их мамы и папы.

«Цель акции - проинформировать родителей об особенностях процедуры сдачи ЕГЭ, - рассказала она. - Чтобы исчезли все страхи, которые есть у мам и пап, и они поняли, к чему готовить своих детей».

По словам Марины Фроловой, школа №77 была выбрана неслучайно. Во-первых, здесь уже несколько лет работает пункт сдачи ЕГЭ, и педагоги школы хорошо знают все нюансы госэкзамена. Во-вторых, эта школа наравне с гимназией №2 использует при процедуре ЕГЭ новые технологии, когда материалы экзамена распечатываются, потом сканируются и напрямую передаются в федеральный центр на проверку.

Отличие от настоящего экзамена было лишь одно: ЕГЭ по русскому языку обычно длится три часа 55 минут, прошедший длился 40 минут.

«У меня выпускается в этом году сын, оканчивает 74-ю школу, - рассказала Анна Цыбульская. - Хотелось испытать те же чувства, что испытывают на экзамене наши дети. Конечно, было волнение, но оно преодолимо. Теперь мы спокойны, и этого же хотела пожелать остальным родителям».

«Уверена, что наши дети справятся со всеми заданиями, - говорит Наталья Панченко, мама выпускницы школы №66. - В этом я смогла убедиться лично. Процедура и задания понятны, так что проблем возникнуть не должно. Важно одно: готовиться по предметам, учить теорию».