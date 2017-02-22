Лица, причастные к убийству 17-летнего подростка, задержаны

Подозреваемые дал признательные показания

Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

В ходе расследования уголовного возбужденного Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю по факту смерти 19 февраля 2017 года в городе Большой Камень 17-летнего подростка, наступившей от причиненных ему колото-резаных ранений, задержаны лица, причастные к совершению преступления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Как стало известно, убийство произошло на почве ревности. Девушка, которая находилась на момент инцидента в отношениях с ныне убитым парнем, ранее встречалась с другим молодым человеком, с которым не так давно рассталась. Парень же не смог пережить уход девушки и решил действовать кардинально. Его друг предложил убить школьника за денежное вознаграждение. В результате чего в подъезде собственного дома был обнаружен подросток 17-лет с множественными колото-резаными ранами. Общее количество ножевых ранений насчитывало около 30, 10 из них пришлись в голову потерпевшего. Парня доставили в местную больницу, но от полученных ранений несовершеннолетний скончался.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела по борьбе с преступлениями против личности Управления уголовного розыска краевой полиции (ОРЧ-4) по подозрению в совершении тяжкого преступления задержали 18-летнего жителя города Большой Камень, который дал признательные показания. Молодой человек рассказал, что предложил знакомому, которого бросила девушка, за денежное вознаграждение в 50 тысяч рублей устранить конкурента. Немногим позже был задержан и тот самый знакомый, который заплатил за убийство.

Материалы, собранные сотрудниками Управления уголовного розыска краевой полиции, переданы в Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками полиции.