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Общество

Снег во Владивостоке прекратится к вечеру

В приморской столице заметно похолодает
Фото: Виталий Берков Фото: Виталий Берков
Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

Приморье оказалось под действием циклона, пришедшего из Китая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Сегодня, 22 февраля, в Приморье снег и гололедица. .

Во Владивостоке снег начался ранним утром, в результате чего ухудшилась видимость. С усилением южного ветра в городе закружила метель. На дорогах скользко. Температура воздуха 0…−2 °C. Ненастная погода продлится до вечера. В первой половине ночи после прохождения холодного фронта ветер повернёт к северному направлению, температура начнёт понижаться.

Предстоящей ночью в Приморье снег сохранится, на побережье местами метель. Днем в четверг, 23 февраля, циклон, продолжая углубляться, сместится на север Японского моря. Интенсивность и площадь распространения осадков уменьшится. На побережье усилится северный ветер. Похолодает до −6…−11 °C, на побережье 0…−5 °C.

Во Владивостоке завтра сильный северный ветер, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью −5…−7 °C, днём −2…−4 °C.

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