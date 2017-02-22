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Общество

Осознание своей смертности заставляет сильнее любить жизнь, - ученые

Исследование американских ученых
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Motivation and Emotion, воспоминание о жизненном опыте, который был связан с вашей собственной смертностью, может сказать влияние на вашу удовлетворенность жизнью, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

Исследования, в которых приняли участие 457 человек, показали связь между достоверностью переживаний, которые заставили людей думать о смертности. Люди, которые лучше способны ярко вспомнить опыт, связанный со смертью, как правило, более склонны чувствовать верность себе - и меньше обращают внимание на мнение окружающих.

PsyPost спросил автора исследования, Элизабет Сето из Texas A&M University, о полученных результатах:

PsyPost: Почему вы были заинтересованы в этой теме?

Сето: В обществе существует искаженное представление о том, что является истинным для человека и что значит быть верным себе - это ключ к счастливой и содержательной жизни. Тем не менее, мы не знаем слишком много о тех событиях, которые помогают нам чувствовать себя в контакте с нашей истинной сущностью. Интересно, что философы свидетельствуют о том, что подлинность может быть укоренена в пути, когда мы созерцаем смерть. Я хотела исследовать это понятие эмпирически, так что я провела несколько исследований, где попросила участников подумать о своем опыте, который был связан со смертью, и, что интересно, те, кто был в состоянии вспомнить эти переживания более ярко, воспринимали себя более достоверно.

Что средний человек должен вынести из вашего исследования?

Различные типы отражения смерти могут привести к возникновению чувства подлинности. В моих исследованиях я обнаружила, что субъективная яркость воспоминаний, связанных со смертностью предсказала более высокое чувство подлинности, например, следование своим важным целям и внутренним устремлениям. Я считаю, что размышления о смерти могут показаться изнурительными, но это может быть связано с положительными психологическими последствиями.

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