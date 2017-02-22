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​Пешеход серьезно пострадал в ДТП во Владивостоке

Мужчина направлен в госпиталь ТОФ с травмами головы и переломами
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

Пешеход серьезно пострадал под колесами универсала во Владивостоке, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Наезд автомобиля Тойота Королла Филдер произошел в районе дома по адресу улица Героев Тихоокеанцев, дом 5"а", строение 7 вечером 21 февраля (около 20:40).

Установлено, что за рулем авто был 21-летний мужчина. Он ехал со стороны улицы Коммунаров в сторону улицы Окатовой. По предварительным данным, мужчина 1994 года рождения переходил дорогу в не установленном для перехода месте.

Потерпевший находится на лечение в госпитале ТОФ с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением, переломами левой голени и левого плеча.

Расследование происшествия продолжается.

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