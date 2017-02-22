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8 канал

Новые улицы появились в пригороде Владивостока

«Не подскажите, как пройти?..»
Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

Согласовывают и утверждают названия улиц 14 человек. В топонимической комиссии – музейные работники, архивариусы, сотрудники компании 2гис, ростехинвентаризации, филологи и представители трех управлений администрации Владивостока. При этом мнения других горожан тоже учитываются, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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