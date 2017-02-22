Согласовывают и утверждают названия улиц 14 человек. В топонимической комиссии – музейные работники, архивариусы, сотрудники компании 2гис, ростехинвентаризации, филологи и представители трех управлений администрации Владивостока. При этом мнения других горожан тоже учитываются, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Новые улицы появились в пригороде Владивостока
«Не подскажите, как пройти?..»Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
16:18, 22 февраля 2017 День сдачи ЕГЭ родителями прошел во Владивостоке
В Приморье ЕГЭ для взрослых приурочили к Международному дню родного языка
14:04, 21 февраля 2017 Как прошел митинг по проблемам системы ЭРА-ГЛОНАСС во Владивостоке?
Видеорепортаж на РИА VladNews
12:50, 21 февраля 2017 Хоккейный клуб "Адмирал" заработал путевку в серию плей-офф
Новости спорта
11:08, 21 февраля 2017 Драки на сцене и выстрел в воздух: урок от спецназа прошел во Владивостоке
Школьники остались в восторге
15:15, 20 февраля 2017 Что происходит со скверами и парками Владивостока?
Зеленые зоны приморской столицы
14:26, 20 февраля 2017 Мозговой штурм прошел во Владивостоке
Игра "Что? Где? Когда?" уже давно полюбилась местным жителям
12:36, 20 февраля 2017 Чем опасен грипп для приморцев
Сезон гриппа и ОРВИ