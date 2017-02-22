День сдачи ЕГЭ родителями прошел во Владивостоке

В Приморье ЕГЭ для взрослых приурочили к Международному дню родного языка

Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

До Владивостока дошла всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями», сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. Родители школьников и представители сферы образования сегодня написали экзамен по русскому языку. При этом были соблюдены все правила Итоговой аттестации, которым следуют одиннадцатиклассники. Акция стартовала еще 7 февраля в Москве по инициативе Федерального агентства по надзору в сфере образования и науки. В Приморье ЕГЭ для взрослых приурочили к Международному дню родного языка, который отмечают сегодня по всей планете. Волновались ли родители школьников перед экзаменом? И с какими результатами они написали ЕГЭ?