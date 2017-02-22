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Во Владивостоке осуждена молодая пара, организовавшая наркопритон

Обвиняемые обжаловали приговор в апелляционном порядке
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

Молодая пара осуждена во Владивостоке за «Систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору», сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что молодые люди, являясь потребителями наркотических средств, в течение марта 2015 года предоставляли занимаемое ими жилое помещение и предметы, необходимые для приготовления и употребления наркотических средств, иным наркозависимым лицам, получая за указанные услуги часть изготовленного либо принесенного с собой наркотика.

Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказание в виде 3-х лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Не согласившись с приговором в части назначенного наказания, осужденный к реальному лишению свободы обжаловал его в апелляционном порядке.

Приморский краевой суд, принимая во внимание позицию участвующего в судебном заседании прокурора уголовно-судебного управления, оставил приговор без изменения, апелляционную жалобу осужденного – без удовлетворения.

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