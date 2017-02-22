Прокуратура Приморья добралась до администрации края

Преступление обнаружено случайно

Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

В Приморье было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность) по факту невыполнения госконтрактов по лесоустроительным работам на общую сумму порядка 2,5 миллионов рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона. Как показала выборочная проверка, по 7 контрактам из 8 работы фактически были не выполнены (основанием стали подозрительно сжатые сроки "исполнения" работ).

Проведение работ было организовано в декабре 2015 года Департаментом лесного хозяйства Приморского края. "Выполненные работы" были приняты и оплачены. Также приказами руководителя департамента были введены в действие несоответствующие требованиям законодательства материалы лесоустройства.

С учетом фактически невыполненных работ по лесоустройству природоохранная прокуратура направила в Советский районный суд г. Владивостока два исковых заявления о возложении на департамент лесного хозяйства края обязанности провести лесоустройство в виде таксации лесов и проектирования мероприятий по охране, защите леса на территории Приморья на общей площади свыше 2,6 миллионов гектаров в течение года с момента вступления решений суда в законную силу.

Сейчас судом уже рассмотрено одно из заявлений прокурора, которое удовлетворено. Решение суда по нему вступило в законную силу. Результаты рассмотрения второго искового заявления поставлены на контроль природоохранного прокурора.