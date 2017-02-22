На Дальнем Востоке резко увеличилась раскрываемость валютных преступлений

70% ущерба выявлено Владивостокской таможней

Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

В 2016 году таможне РФ была передана функция органа валютного контроля на основании Указа президента России - в связи ликвидацией территориальных органов Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

За 2016 год таможенными органами Дальневосточного региона проведено 435 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства Российской Федерации.

Среди дальневосточных таможен наибольшее количество проверок проведено Владивостокской таможней (136 проверок или 31% от общего количества проведенных проверок по ДВТУ), Благовещенской (80 проверок или 18%) и Хабаровской (также 80 проверок или 18%) таможнями.

На постоянной основе проводился мониторинг Центральной базы данных валютного контроля, в результате которого выявлялись предполагаемые нарушения валютного законодательства участниками внешнеэкономической деятельности. В результате проведенных проверок соблюдения валютного законодательства РФ таможенными органами Дальневосточного региона за 2016 год выявлено нарушений валютного законодательства на общую сумму 26,9 млрд рублей, что почти в 3 раза больше показателя 2015 года (9,9 млрд рублей).

Основную долю в общей сумме нарушений валютного законодательства РФ по ДВТУ составляют нарушения, выявленные Владивостокской таможней, – 70% (18,9 млрд рублей). Также следует отметить значительный вклад Хабаровской, Благовещенской, Уссурийской и Находкинской таможнями.

По выявленным нарушениям валютного законодательства в 2016 году возбуждено 414 дел об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов возросла в 1,8 раз по сравнению с 2015 годом и составила 6,5 млрд рублей.

В 2016 году в результате налаженного взаимодействия подразделений валютного контроля с правоохранительными подразделениями таможен и Дальневосточной оперативной таможней существенно возросло количество выявленных нарушений валютного законодательства, в которых усматриваются признаки уголовных преступлений, с 76 случаев до 131 случая. По результатам работы в 2016 году возбуждено 16 уголовных дел по статье 193 УК РФ на сумму 1,6 млрд рублей.