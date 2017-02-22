Во Владивостоке за сутки произошло более 90 аварий

Зарегистрировано 327 нарушений ПДД

Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

Во Вторник, 21 февраля, во Владивостоке произошло 92 ДТП, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Зарегистрировано 54 аварии с материальным ущербом, составлен 21 европротокол. В двух ДТП пострадали два человека.

Всего жители и гости приморской столицы нарушили ПДД 327 раз. Так, зарегистрировано 6 случаев пьяной езды. Сотрудники ДПС остановили 4 авто, владельцы которых нарушили скоростной режим, и 2 транспортных средства, выехавших на "встречку". Составлены протоколы в отношении 16 авто-родителей, не пристегнувших детей как положено, а также в отношении 5 владельцев авто с тонировкой. Инспекторы ГАИ составили 8 протоколов по статье 20.25 КоАП РФ.

По фактам не предоставления водителями преимущества пешеходам составлено 80 протоколов, а по нарушениям ПДД пешеходами - 100. По операции "Перевозчик" составлено 27 протоколов: 11 в отношении водителей автобусов, 16 в отношении таксистов.

Автолюбители нарушили правила парковки 56 раз; на штраф-стоянку доставлено 59 авто.