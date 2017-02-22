Интерес россиян к отдыху в Турции вырос на 324%

Количество запросов выросло на четверть

Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

В январе этого года российские пользователи «Яндекса» сделали около 52 тысяч запросов по ключевым словам «туры в Турцию», что на 324 % больше аналогичных показателей первого месяца 2016 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



В сравнении с декабрем 2016 года количество запросов выросло на четверть, а с январем 2015-го — более чем в два раза.



Причем среди всех зарубежных направлений, которыми интересовались россияне в январе, Турция заняла второе место. Примечательно, что в большинстве случаев граждане РФ интересовались такими курортами, как Алания, Кемер и Анталия. Больше всего отдыхом в Турции интересовались жители Северо-Западного, Центрального, Южного и Уральского федерального округов.



Заметим, что лидером рейтинга стал Таиланд, а Индия оказалась третьей в этом списке.



В топ-10 также вошли Вьетнам, Египет, Греция, Италия, Кипр, Испания и Доминикана. России оказалась на 11-ой позиции. Кстати, число запросов на отдых внутри страны уменьшилось на 12 % по сравнению с январем минувшего года.



Ранее сообщалось, что отельеры Антальи готовы принять 2-2,5 миллиона российских туристов в текущем году. Ко всему, туры в Турцию в январе оказались наиболее востребованными на этапе раннего бронирования на лето.



Напомним, что не так давно власти Эгейских островов в Греции попросили Евросоюз ускорить запуск программы по безвизовому въезду туристов из Турции.