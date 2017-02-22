Серьезное ДТП превратило легковушку в груду металла

В Приморье произошло серьезное ДТП, сообщает РИА VladNews.
Инцидент случился в районе села Кневичи. По неизвестным пока причинам водитель легкового автомобиля не справился с управлением своего авто на обледенелой трассе и вылетел в кювет. Автомобиль получил очень серьезные повреждения и превратился в груду железа. Части авто распластались по разным сторонам. Информации о пострадавших пока нет.
В результате инцидента движение на данном участке трассы замедленно. В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.