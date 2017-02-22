Новые правила ОСАГО начнут действовать с 1 мая

Изменения будут распространяться на все договора

Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

Реформа ОСАГО может начаться уже в 2017 году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.



Так, в новой версии правок в закон об «автогражданке» говорится о том, что они могут вступить в силу в течение 30 дней с момента публикации, а не с 1 января 2018 года, как было запланировано изначально.



Изменения будут распространяться на все договора ОСАГО, заключенные после вступления закона в силу. Согласно этим правкам, Банк России сможет определять регион, в которых преимущество «ремонтных» выплат будет установлено для всех полисов ОСАГО, независимо от даты их заключения.



О том, что было принято решение остановиться на этом варианте реформирования ОСАГО, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.



Предварительно уже 22 марта документ может рассматриваться в Совфеде. И, как отмечает Аксаков, если его утвердят, то в силу правки вступят с 1 мая 2017 года. Переходный период продлится до 31 декабря 2018 года - до этой даты действует пункт, позволяющий Банку России определять наиболее проблемные регионы.



Ранее предполагалось, что закон о натуральных выплатах начнет действовать с 1 марта 2017 года. Но некоторые депутаты утверждали, что реформа должна стартовать с 1 января 2018 года. Это позволило бы ЦБ в 2017 году вводить натуральное возмещение в отдельных «токсичных» регионах. В рассматриваем сейчас варианте правок дата 1 января 2018 года не фигурирует.



Напомним, суть реформы ОСАГО в том, что возмещения по ОСАГО будет выплачиваться не деньгами, а в виде ремонта машин. При этом в законе прописаны варианты, при которых выплата может осуществляться в денежной форме. К таким случаям относится гибель потерпевшего и причинение тяжкого вреда здоровью, полная утрата автомобиля, невозможность организации ремонта и прочее. Сейчас же потерпевший может выбирать способ возмещения.



Потерпевший сможет выбирать СТО для проведения ремонта. Но станция техобслуживания должна быть обязательно входить в реестр страховщика. СТО для ремонта не может находиться дальше 50 км от места аварии или места проживания владельца автомобиля. Ремонт, по согласованию с хозяином машины, может проводиться с использованием подержанных запчастей. Гарантийный срок такого ремонта должен составлять не менее 30 дней, на окрашенные детали гарантия должна предоставляться на год. При этом ремонт должен быть завершен в течение 1 месяца.