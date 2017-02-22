ДТП произошло ночью на Юмашева

Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в аварии погиб 18-летний парень: он был за рулем автомобиля Тойота Аристо, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Авария произошла в районе дома №22"б" по улице Адмирала Юмашева в ночь с 21 на 22 февраля, около 00:55.

По предварительным данным, автомобилист, направлявшийся со стороны улицы Баляева в сторону улицы Ладыгина, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Здесь и произошло лобовое столкновение с автомобилем Тойота Прадо (за рулем был 51-летний мужчина).

В результате водитель Аристо получил тяжелые множественные травмы и погиб. Водитель Прадо был госпитализирован в ВКБ №2 с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом правого бедра.

Обстоятельства ДТП уточняются, расследование продолжается.