Въезд большегрузного транспорта во Владивосток ограничен

Ожидается ухудшение погодных условий

Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

Ограничен въезд большегрузного транспорта на территорию города Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГАИ Приморья. Полицейские убедительно просят водителей грузовиков воздержаться от движения, припарковать транспортные средства в специально оборудованных местах до улучшения погодных условий.

Остальным автомобилистам инспекторы ДПС рекомендуют вместо личного транспорта воспользоваться общественным, не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать коммунальным службам проводить расчистку дорог. Аналогичный совет адресуется и начинающим водителям, которые нередко попадают в ДТП именно при ухудшении погодных условий.

При таких погодных условиях Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии, соблюдать дистанцию и боковой интервал.